Cuerpo de Bomberos de Quito asegura que no hubo sobreprecio en la adquisición de helicóptero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) se pronunció la tarde de hoy, lunes 14 de agosto del 2018, sobre el informe de la Contraloría relacionado con la compra de un helicóptero para el servicio de Quito, en la que, supuestamente, hubo un sobreprecio de USD 1,7 millones.

"Respecto al costo del helicóptero, que se afirma sería de USD 300 000, se aclara que este no corresponde a un valor de compra, sino a un servicio de arrendamiento realizado entre particulares antes de la compra del mismo y por ello aparece la diferencia de USD 2 millones que sí corresponden al valor de compraventa comercial de la aeronave", se informó en el CBQ.



“La nave entra al país como arrendamiento, no como compraventa (...) Es por esto que causa terrible indignación al CBQ. Un error, que quiero asumirlo que sea de buena fe, malinterpreta que hubo un sobreprecio de USD 1,7 millones", expresó Ever Arroyo, comandante de los Bomberos.



De otro lado -se indicó en esa institución- el costo de la aeronave no solo representa el valor del bien, sino que incluyó los costos de los trámites aduaneros, importación, capacitación y entrenamiento que permiten su adecuada operatividad.

En relación con el hecho de que la aeronave estuvo en el país desde el 2015, el CBQ aclaró que ese hecho no tiene implicación ni afectación, ya que a través del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se realizó el proceso de importación y nacionalización, "lo que evidencia que la aeronave no era ecuatoriana, independientemente del lugar donde hubiere estado ubicada, tal como lo certificó la Dirección General de Aviación Civil".

Además, con base en lo que determina la normativa de Contratación Pública se realizó el proceso de verificación de producción nacional, lo cual con certificación del Sercop determinó que no existe producción nacional para tal requerimiento. En ese sentido, "el Sercop autorizó realizar el proceso para la adquisición de la aeronave en el exterior".



De otro lado, el helicóptero tiene garantía extendida a los componentes y accesorios que superan en exceso las 1 200 horas de remanente. Eso "implica un beneficio adicional que brinda la institución".



Arroyo dijo que el CBQ hay la predisposición a colaborar con las autoridades. Si se requiere más información, la entidad que preside la entregará de forma inmediata. Cuestionó: "¿en qué parte podemos comprar un helicóptero por USD 300 000 si uno nuevo vale 7,5 millones".



Ante lo ocurrido, Arroyo resaltó que en el CBQ hay personas transparentes y se lo ha demostrado en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades.



Destacó que el aparato ha operado de forma normal, y sin interrupciones los 365 días del año. En ese sentido, ha cumplido 421 misiones y se atendió a 196 personas. Desplegó 181 descargas de agua durante incendios forestales. Finalmente se cubrió 185 identificaciones para el rescate y atención de emergencias.