Los bomberos evitaron que un joven se lanzara del edificio del Magap

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató a un joven, de 25 años, quien tenía la intención de lanzarse desde la terraza del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), ubicado en el centro norte de Quito.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Pasadas las 15:00 de hoy, martes 5 de junio del 2018, se registró la emergencia de una persona que se subió a la terraza del Magap con intenciones de lanzarse. Se paró en el borde de la terraza del edificio. Únicamente se sostenía de asta. Observaba de forma insistente hacia el suelo.



En esos momentos, decenas de curiosos observaban desde abajo y le gritaban que no se arroje. Luego, efectivos del CBQ llegaron para atender la emergencia. Unos uniformados subieron a la terraza para convencerlo de que no se lance.



El comandante del CBQ, Eber Arroyo, contó que se llama Santiago. “Hemos tratado de negociar con él durante 50 minutos, entrando en un proceso psicológico". Indicó que el joven no quiso bajarse por sus propios medios. "Llegó un momento en que tomamos la decisión de ejecutar protocolos para estos casos, los cuales son muy riesgosos".



"Tuvimos que lanzarnos a él y sujetarlo. Luego bajarlo a la terraza", precisó Arroyo.

Tras rescatarlo le hidrataron. Luego le asignaron un psicólogo para que dialogara con él. Mientras lo hacía, los bomberos notaron que miraba todo el tiempo al celular que guardaba en el bolsillo izquierdo. También tenía una carta en el derecho.



El joven no es funcionario del Magap. Ingresó al edificio como un usuario. Mariuxi Gómez Torres, viceministra de Agricultura y Ganadería, dijo que se cumplieron los protocolos de seguridad. Al parecer -indicó la funcionaria- el chico ingresó al Magap con el propósito de solicitar información y luego accedió a la terraza del edificio.



"Es algo que podía suceder no solamente en este edificio sino en cualquier otra institución".