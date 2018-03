Bolivia pide sinceridad a un Chile al que ve nervioso por la demanda marítima

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy, martes 27 de marzo del 2018, "sinceridad" al Gobierno de Chile para resolver la demanda marítima boliviana, en vez de actuar con "nerviosismo" ante el proceso que se dirime en el tribunal de La Haya.

"Chile no tiene ningún argumento para rechazar nuestra demanda", advirtió el presidente a su llegada al aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, en una comparecencia ante los medios.



Evo Morales llegó a Bolivia tras haber asistido en La Haya (Países Bajos) a la exposición de alegatos orales de su país en la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, en el marco del proceso iniciado contra Chile en demanda de un acceso soberano al océano Pacífico.



Morales subrayó que su país pretende "crear amistad, confianza" con Chile, pero apuntó que para ello "es importante la sinceridad" por parte de su vecino.



Al respecto, comentó que "en el cóctel que compartimos en La Haya pudimos sincerarnos entre ambos países", en lo que consideró "una buena iniciativa de la corte".



"Hay que construir esta confianza", añadió, una vez que en la exposición de alegatos ante la corte quedó a su juicio demostrado que en Chile "carecen de argumentos jurídicos e históricos", por lo que "pasan a un ámbito político".

"No tienen como rebatir", agregó, por lo que "entonces salta a un tema político, hasta personal" contra él.



El mandatario boliviano denunció "cierto nerviosismo" en la delegación chilena en La Haya, que mañana cerrará la fase de exposición de alegatos, considerada una de las últimas etapas en el proceso iniciado en 2013 por Bolivia.



Evo Morales se preguntó "qué argumentos tiene Chile" cuando recurre a "insultos políticos o trata de tergiversar".



Morales seguirá mañana desde La Paz la exposición de Chile ante el tribunal, al que Bolivia reclama que exija a su vecino a negociar sobre una salida al mar.



Bolivia perdió ante tropas chilenas en la guerra del Pacífico en 1879 unos cuatrocientos kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.



El Gobierno de Morales basa en su pedido en La Haya en ofertas que autoridades chilenas hicieron desde entonces para negociar una salida al océano, al argumentar que generan un derecho a su favor para que se obligue a Chile a dialogar.



Chile por su parte mantiene que no hay nada que tratar porque las fronteras entre ambos países quedaron delimitadas por un tratado de 1904 y además la corte no pude decidir sobre la soberanía de su territorio.