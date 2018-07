Gobierno boliviano asiste a adolescente de 13 años que pesa 10 kilos

LEA TAMBIÉN

Las autoridades bolivianas siguen de cerca el caso de un adolescente boliviano de 13 años con discapacidad, que pesa 10 kilos y que está ingresado en un hospital de La Paz para tratarse una desnutrición aguda.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, visitó este martes 3 de julio de 2018 al menor en el Hospital del Niño de La Paz y también realizó una evaluación social para conocer en qué condiciones vivía.



"Se realizó la visita al inmueble y se ha hecho la evaluación social de parte del Ministerio de Justicia para actuar de acuerdo al sistema de protección del niño, niña y adolescente", señaló Morales.



El niño llegó el sábado al Hospital Holandés de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, con un cuadro de desnutrición, hipotermia y parálisis cerebral, pero el lunes fue trasladado al Hospital del Niño para recibir atención especializada.



Al conocer sobre su situación, el Ministerio de Salud anunció que se hará cargo de todos los gastos para su recuperación.



La viceministra Morales, cuya oficina depende del Ministerio de Justicia, explicó que, según un informe de un centro médico alteño, en agosto de 2017 el niño pesaba 13,5 kilos y que ahora pesa 10,3.



Según Morales, los padres del niño tienen dos hijos más, uno de 15 años y otro de cinco que, de acuerdo a evaluaciones preliminares, también tienen una discapacidad leve de audición.



Agregó que se está haciendo las gestiones para que un especialista los revise. La viceministra señaló que habló con la madre del adolescente, quien le contó que hace unos meses el menor estaba resfriado y debido a la tos no podía consumir sus alimentos.



"Todo lo que consume el niño es licuado y debe tener cuidados especiales, pero la madre indica que no podía darle estos cuidados porque el hijo estaba tosiendo y no podía comer", señaló Morales.



Durante la visita de la viceministra se tramitó el carné de identidad del adolescente para que obtenga la cédula de discapacidad y pueda recibir un bono estatal que se entrega cada mes a discapacitados, equivalente a unos USD 36.



Morales aguarda los informes de la Defensoría de la Niñez para evaluar si hay vulneración en los derechos del menor y sus hermanos. En 2017, el caso de una adolescente de 14 años que también tenía discapacidad y pesaba tan solo siete kilos también conmovió a la sociedad boliviana.