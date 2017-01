Bodegas de cárnicos fueron demolidas en un operativo en el mercado de Cotocollao, en el norte de Quito

Las bodegas de almacenamiento de productos cárnicos ubicadas en el parqueadero del mercado de Cotocollao, en el norte de Quito, fueron demolidas la mañana de este jueves 5 de enero del 2017. En el proceso de desalojo hubo forcejeos entre la fuerza pública y los comerciantes.

Mauro Iván Armendáriz, asesor Técnico de la Agencia Distrital de Comercio, explica que esta acción se realizó dentro del "proceso de mejoramiento de los mercados" y estuvo basada en los informes de la Secretaría de Salud y de la Empresa de Rastro. En estos documentos se indica que las personas que ejercían la venta de cárnicos "no se ajustaban a las normas de salubridad e higiene".



Según Armendáriz, en septiembre del año pasado se iniciaron las conversaciones en referencia a este tema y dice que los comerciantes ya fueron informados que debían retirar sus productos.

Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

"Fuimos notificados, pero no aceptamos", cuenta Vinicio Analuiza, uno de los comerciantes que se dedica a esta actividad desde hace 34 años. Analuiza aclara que no se oponen al cambio y pide a las autoridades que se abran al diálogo y que les ayuden con un proyecto para mejorar las condiciones del lugar o con capacitaciones.



Policarpo Silva, de 87 años, teme quedarse sin trabajo y dice que las estructuras derrumbadas las construyeron con su dinero. No saben dónde podrán lavar el producto. En este lugar se almacenaban patas, cabezas, tripas...



El derrocamiento de las estructuras continuó hasta el mediodía, mientras los comerciantes retiraban sus productos y congeladores.