Bloques legislativos comprometen votos para llamar a Serrano y Baca

Aunque su solicitud fue negada, la bancada de Creo votará a favor de que el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, comparezcan ante el Pleno del Legislativo.

Mañana(6 de marzo del 2018) a las 12:00, los 137 legisladores se reunirán para debatir el tema. Es el segundo punto en el orden establecido para la sesión. La propuesta de inclusión de este tema en el debate fue de César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC). Y se aprobó por una unanimidad, el miércoles pasado.



El planteamiento de Creo, en cambio, fue negado. Homero Castanier propuso una resolución para pedirle la renuncia a Serrano y que en el plazo de siete días se lleve a cabo una reestructuración total de la Asamblea (presidencia, vicepresidencias, Consejo de Administración y comisiones).



Roberto Gómez, coordinador de esta bancada, dice que aunque hubo negativa a su planteamiento, mañana votarán a favor. “Aunque quieran estar con rodeos, el resultado será el mismo y es que en la Asamblea cambie todo”, dijo.



Los únicos asambleístas que votaron a favor del pedido de renuncia -además de los proponentes- fueron los integrantes de la bancada denominada Revolución Ciudadana (RC).



Pabel Muñoz, coordinador de este grupo de disidentes de Alianza País (AP), también comprometió los votos de este colectivo a favor de las comparecencias.



Considera que no habrá ninguna novedad en la votación. Prevé que la unanimidad con la que la moción se incluyó en el debate se reflejará también al momento de llamar a los funcionarios al Pleno.



Serrano y Baca son señalados por un audio revelado por el Fiscal. En esa grabación se escucha una conversación entre el Presidente del Legislativo y el excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia.



Serrano confirmó que era su voz. En la cinta se lo escucha decir que Baca no cumple acuerdos, “es un miserable” y que “no puede ser Fiscal hasta finales de este año”.



El escenario más probable, entonces, es que haya una mayoría holgada para aprobar las convocatorias. Los votos de Creo y de RC se sumarán a los del PSC, los de Alianza País -que han hecho pública su voluntad para que Serrano explique el contenido del audio- y también a los de las minorías y de los legisladores de SUMA.



Sin embargo, dentro del debate se deberán establecer algunos detalles. Por ejemplo, cuál será la modalidad de las comparecencias en el Pleno.



Los legisladores de oposición consideran que se debe nombrar un representante de cada bancada para que haga preguntas a Serrano y Baca.



Y Muñoz, en cambio, plantea que se debe generar un cronograma entre todos los coordinadores de bloque. En este se establecerán los pasos a seguir en el proceso de fiscalización, en caso de que las respuestas de ambas autoridades no sean suficientes.



Este tema frenará parcialmente la reestructuración que se busca en varias comisiones de la Asamblea. Guillermo Celi (SUMA) cree que una vez que Serrano explique su relación con Pólit y se tome una decisión sobre su continuidad, se podrán evaluar los pedidos que se han hecho en las mesas de Educación, Fiscalización y Relaciones Internacionales.



Serrano no deberá responder únicamente ante los legisladores. Sino también ante las autoridades de AP. La Comisión de Ética le abrió un proceso disciplinario y lo citó para que rinda su declaración hoy a las 18:00 en la sede verdeflex, en Quito. Además, hasta mañana al mediodía podrá enviar sus pruebas de descargo.

También, el Titular del Legislativo tendrá que explicar el audio a nivel judicial. Fue convocado para rendir su declaración hoy en la Fiscalía de Quito.