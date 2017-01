Los binomios agotan fondo de promoción

Faltan 24 días para que termine el período de campaña política y los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia están por llegar al límite del fondo electoral que les fue asignado: USD 4,6 millones. Los binomios, en promedio, ya han ocupado el 94% de ese monto.

La autoridad electoral aprobó entregar un total de USD 24 millones para promocionar a todos los candidatos: presidenciables y vicepresidenciables, asambleístas y parlamentarios andinos. El dinero sale de las arcas públicas y es entregado por el CNE directamente a los medios de comunicación.

El coordinador de participación política del CNE, Milton Paredes, aclaró que las organizaciones políticas adquieren servicios de publicidad según sus estrategias de campaña.



Hay organizaciones que ya se terminaron el fondo, pero que garantizaron espacios publicitarios de su preferencia hasta el 16 de febrero, cuando terminan la campaña. “Es un tema de prelación. Quien contrata primero tendrá mejores oportunidades”, comenta.

La televisión es la principal herramienta que usan los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia para tratar de captar votos. El 61% de lo gastado se destina a ese medio. En el caso de los binomios del Partido Social Cristiano (PSC), la alianza Creo-SUMA, Unión Ecuatoriana (UE) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) ya han consumido sus fondos.



Según el último reporte de la empresa Infomedia, Ecuavisa, RTS y Teleamazonas son los canales preferidos por los políticos en Quito y Guayaquil. Mientras que Caravana, Diblu y Onda Positiva son las emisoras con más pauta.



Para Erik Gunberg, director de Comunicación del PSC, los mensajes se pueden difundir con mayor rapidez en la tele. El partido destina el 60% de sus fondos a televisión y el resto a radio en la promoción del binomio. No contrataron periódicos ni vallas publicitarias.



Alianza País, que todavía tiene dinero para pautaje, tampoco usa los medios impresos. De lo gastado hasta el jueves pasado, el 83% lo destinó a televisión y el resto a radios, en el caso de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.



El PSP encontró en la televisión un aliado para hacer conocidos a sus candidatos de forma rápida. Sebastián Zuquilanda, asesor político de la agrupación, recordó que la lista 3 fue la última en inscribirse y, por lo tanto, perdió terreno frente a otras candidaturas. Esta agrupación ya coordinó con los medios de comunicación para tener publicidad racionada durante toda la campaña. “No hemos puesto especial énfasis a un día determinado”.

En cambio, desde la dirección de comunicaciones de la candidatura de ‘Dalo’ Bucaram, indicaron que aumentarán las pautas publicitarias al final de la campaña.



Zuquilanda criticó los trámites burocráticos que deben realizar para contratar los servicios de comunicación. “Nos toma mucho tiempo. Para cumplir con todos los requisitos armamos una especie de pequeña compañía que se debe cerrar tras las elecciones”.



Unión Ecuatoriana también se ha encontrado con inconvenientes. William Murillo, responsable de manejo económico de la candidatura presidencial, hizo una precisión sobre las vallas publicitarias. Señaló que en Quito buscaron espacios concurridos, pero estos ya estaban contratados por otros productos. A su criterio, se entregan los espacios a empresas que pagan para permanecer más tiempo.



Quien no encontró resistencia a las vallas fue Iván Espinel, candidato por Compromiso Social. Es la única candidatura que invirtió más en la publicidad fija. “Es mucho menor el costo. Pero también tenemos propaganda en los programas de mayor rating”.



Milton Paredes recordó que existe un tarifario de cada empresa de comunicación que fue aprobado por el CNE. Los montos no podrán ser cambiados. Señaló que se dejó sin efecto el anterior sistema en el que se ponía un techo a los medios. “Antes se hacían reducciones... los medios tenían que ajustarse”.



En el caso de los asambleístas nacionales, recordó que el Reglamento de Promoción Electoral establece que debe promocionarse a todos. Si no se lo hace, el CNE no pagará al medio cuando se haga la liquidación de cuentas.