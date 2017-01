El binomio Paco Moncayo- Monserrat Bustamante presentó plan de Gobierno en Ambato

La jornada proselitista, en la ciudad de Ambato, inició temprano para Paco Moncayo, el presidenciable por el Acuerdo Nacional por el Cambio hoy, viernes 13 de enero del 2017. Su recorrido comenzó con la visita a los diversos medios de comunicación de la provincia de Tungurahua.

Mantuvo un desayuno, en uno de los restaurantes de la localidad, con los periodistas de la ciudad. Luego se sumó Monserrat Bustamante, su compañera de fórmula. También le acompañaron Lourdes Tibán, aspirante al Parlamento Andino; Santiago Alvarado, candidato a asambleísta por Tungurahua, entre otros.



Moncayo dijo que se dio la vuelta al país y que conoce de cerca que el desempleo es lo que le preocupa y angustia a la gente. “Por eso hay que dar respuestas a este grave problema y hay que saber hacerlo sin propuestas demagógicas o un baratillo de ofertas de crear 1 millón de puestos”.



Planteó trabajar en dos campos para generar empleo desde el sector privado con el apoyo a los PYMES (pequeñas y medianas empresas), que son las generadoras del 70% de los empleos en el país. “Les daremos incentivos tributarios, créditos, asistencia técnica para sostener el empleo. A este proceso se sumarán las grandes empresas. Hablamos de crear un clima abierto para la inversión nacional y extranjera”. En el sector público se promoverán dos proyectos importantes con el mismo propósito.



“En el país 3,5 millones de ecuatorianos no tienen agua potable ni alcantarillado, esta es una fuente fantástica de generar trabajo. La obra llegará a todo el país”, dijo. Para ello trabajará con todos los alcaldes del país.



Impulsará un plan nacional de forestación y reforestación, y conservación de las cuencas hidrográficas. Las actividades se desarrollarán con los prefectos. “Hay que devolver los ojos al agro. Tenemos capacidad para ser una potencia agroalimentaria a escala mundial. Se les entregará capacitación, asistencia técnica, crédito barato y oportuno, lo sistemas de comercialización, centros de acopio”.



Además, la industrialización de los productos del campo como la leche. En ganadería se creará un banco de genes, esperma, inseminación artificial y más. Y se trabajará en el impulso del turismo en todo el país.



Moncayo se refirió a lo manifestado por el presidente de la República, Rafael Correa, de que la venta de los Bonos Global por USD 1 000 millones demostraría supuestamente la confianza en el país.



“La confianza no se mide en que le presten, porque los usureros también prestan, los bancos chinos le prestaron al Gobierno a tasas de interés sobre el 10%. El poner bonos al 9,5 o 9,7, quiere decir que no hay confianza. A un país que genera confianza le entregan créditos al 4 y 5%, por eso no le aceptamos explicaciones de este tipo al Mandatario”.

Posteriormente Moncayo se dirigió al parque Juan Montalvo donde colocó una ofrenda floral al pie del monumento del escritor ambateño. Luego fue a la Universidad Católica, en donde se reunió con los jóvenes. En la tarde mantuvo reuniones con varios sectores artesanales.