Bill Gates se burla de las conversaciones que mantuvo con Donald Trump

Un video inédito de Bill Gates, uno de los empresarios más ricos y poderosos del mundo, salió a la luz y podría generarle algún dolor de cabeza con el presidente Donald Trump. En la grabación, el líder de Microsoft se refiere en términos hirientes y de burla contra el Primer Mandatario de los Estados Unidos.

El clip, difundido este viernes 18 de mayo del 2018, registra uno de los momentos en los que Gates habla con una audiencia durante una charla en su fundación. Allí contó uno de los pocos encuentros que tuvo con el magnate, previo a que sea Jefe de Estado. Según dijo, Trump no sabía distinguir la diferencia entre el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) con el VPH (virus de papiloma humano), de transmisión sexual y que puede causar verrugas en los órganos sexuales o incluso cáncer cervical.



En varios pasajes de su exposición y en tono de burla, Gates insinuó que el Presidente de los Estados Unidos era ignorante en varios temas. El inédito video, que recorre ya todos los medios norteamericanos, fue dado a conocer por el programa All In With Chris Hayes, de la cadena MSNBC.



"En ambas ocasiones (en que se reunieron) quiso saber si había alguna diferencia entre el VIH y el VPH, por lo que pude explicarle que rara vez se confunden entre sí", dijo Gates con una sonrisa en su rostro y provocó la carcajada del público. El lugar estaba lleno de gente en la sala de exposiciones de su fundación.



Gates dijo que las preguntas de Trump fueron luego de una conversación sobre los efectos de las vacunas. El tema ha sido controversial en los Estados Unidos, ya que varias personas y legisladores creen que las vacunas comunes son dañinas.



El encuentro del líder de Microsoft era privado y con el staff de la Fundación Gates. Ocurrió a principios de esta semana (tercera de mayo) y se suponía que no debía salir a la luz.



En otro tramo de la exposición, el jefe de Microsoft recordó cuando Trump apareció durante un evento ecuestre en el cual se encontraba su hija Jennifer. Luego de haber hablado con la jovencita durante la jornada, veinte minutos después reapareció en escena en su helicóptero. "Entonces, claramente, él había salido, pero quería hacer una gran entrada", dijo Gates.



En cierta ocasión durante las elecciones —reveló— ambos se encontraban en el mismo lugar, pero Gates hizo lo imposible por "evitarlo". Los presentes volvieron a reír ruidosamente.



Durante su narración, Gates a menudo hacía gestos de lo incómodo que le resultaba ese tipo de encuentros. En otro momento habló de una costumbre de Trump: referirse a sí mismo en tercera persona. Fue en otro de los encuentros que mantuvieron ambos empresarios. "Dijo 'Trump escucha que no te gusta lo que Trump está haciendo', y pensé '¡Wow! pero eres Trump'", comentó mientras señalaba con su dedo índice a un imaginario Presidente de los EE.UU. sobre el escenario. Otra vez, consiguió la carcajada en la audiencia.



Desde su fundación, Gates es un gran combatiente de enfermedades no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.