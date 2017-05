En el Bicentenario se vivirá el primer encuentro de seguridad vial para niños

El primer encuentro de seguridad vial para niños se llevará a cabo el sábado 13 de mayo en el parque Bicentenario, en el norte de Quito.

En el evento, organizado por la Fundación Centro de Apoyo a Víctimas de Violencial Vial Nicole Paredes (Cavat), con el apoyo de la Policía Metropolitana, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito y Cruz Roja, los niños serán los protagonistas, pues todas las actividades estarán enfocadas en convertirlos en actores de su propia seguridad vial.



Títeres, mimos, saltarines y cantantes serán parte de la feria, en donde el objetivo fundamental será impartir de forma divertida temas referentes a la seguridad vial.



"Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cada cuatro minutos un niño muere en el mundo por causa de un accidente de tránsito. Esta cifra nos alarma y nos impulsa a trabajar para reducir la siniestralidad en el país", comentó Cynthia Puga, directora de comunicación de la Fundación Cavat.



El programa que se desarrollará desde las 09:00 hasta las 14:00, de forma gratuita, es el cierre de la semana mundial de seguridad vial, que se lleva a cabo en países como Estados Unidos y Uruguay.



Según Puga, la Fundación tiene gran preocupación porque actualmente los niños no reciben clases de educación vial en las escuelas y por ello no existe una adecuada cultura vial.



"Todos los actores sociales debemos preocuparnos por este tema. Los padres en ocasiones colocan a sus niños en el asiento del copiloto y no saben lo que eso significa. Si sufren un accidente a 40 kilómetros por hora sería como que el niño cayera desde un segundo piso y si es a 80 kilómetros como de un quinto piso. Lo mínimo que deben hacer es llevar a sus hijos en el asiento trasero con un asiento de bebé hasta los 8 años y usar siempre el cinturón de seguridad", explicó Puga.