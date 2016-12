En el Bicentenario se da mantenimiento a bicicletas del sistema BiciQ

En uno de los hangares que quedaron en el parque Bicentenario se realiza el mantenimiento de 580 bicicletas del sistema BiciQ. El lunes 2 de enero del 2016 se reanudará el servicio en las estaciones de este sistema de alquiler de bicicletas públicas.

Según Carlos Egüez, coordinador de Movilidad No Motorizada del Municipio, señaló que los daños más comunes de las bicicletas se dan en los timbres, los cambios de marcha y golpes en los protectores de las llantas. En estos arreglos intervienen cinco personas que trabajan, de forma manual, en la reparación de las bicicletas.



El mantenimiento empezó desde el 26 de diciembre del 2016. En el hangar, más de la mitad de la flota de bicicletas ya están listas para ser distribuidas el lunes próximo. Sin embargo, Egüez señaló que aún no se cuenta con los datos precisos sobre cuántas están en mal estado.



Sin embargo, desde 2017, la Coordinación de Movilidad contará con un presupuesto de USD 300 mil para el sistema de la BiciQ. Esto incluirá el mantenimiento y campañas para difundir el cuidado de las bicicletas y de la nueva infraestructura para ciclovías.

También se prevé que, al menos en seis meses, ya inicie el proceso de automatización del sistema de alquiler. Para esto ya hay una empresa alemana a quien se le adjudicó la operación de la BiciQ.



Como parte de este cambio, se incluirán 500 bicicletas por parte de la empresa alemana. Además, a 200 bicicletas de las eléctricas se les instalará el sistema de la nueva empresa.



Desde el viernes, la BiciQ cuenta con ese nuevo espacio en el Bicentenario. Desde ahí se coordinará la distribución de las bicicletas a las estaciones ubicadas entre la estación norte del Trolebús hasta la Plaza de Santo Domingo, en el centro de Quito.



Egüez pidió que los usuarios utilicen de manera adecuada el servicio para evitar los daños en las bicicletas.