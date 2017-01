BCE: inversión de oro rindió 14,2 millones

En menos de un mes, las 465 619 onzas de oro que Ecuador invirtió en Goldman Sachs, hace casi tres años, deberán regresar a las reservas del país.

El Banco Central del Ecuador (BCE), a través de correo electrónico, señaló que el 20 de febrero, fecha de vencimiento de la operación, “el oro monetario retornará a la cuenta del BCE en el mismo número de onzas troy que fueron entregadas, y con la misma pureza y grado de refinación”.



A finales de mayo del 2014, el BCE anunció que invirtió la mitad de sus reservas de oro en el mercado internacional a través del banco estadounidense Goldman Sachs.



En abril de ese año, antes de realizar la inversión, las reservas en oro ascendían a USD 1 095 millones y al mes siguiente fueron 477,7 millones, según cifras del BCE.



El contrato establecía que la transacción generaría un rendimiento de 0,85% anual, hasta el 20 de febrero del 2017 y que podía subir a 1,05% si existía un incremento extraordinario en el precio mundial del oro.



En esa época se informó que la rentabilidad de esta inversión para el BCE sería entre USD 16 y 20 millones, dependiendo la fluctuación del precio internacional del oro.



A cuatro semanas del vencimiento de la transacción, el BCE informó a este Diario que la inversión representó ingresos por USD 14,3 millones y que resultó rentable para el país, “en contraste con mantenerlo inmovilizado en bóvedas, lo cual, además, generaba más costos”.



Pero esta es una parte de la relación de Ecuador con Goldman Sachs. Días después de la inversión se informó que el Ministerio de Finanzas “se benefició” de un crédito por USD 400 millones a una tasa del 4,3% anual, otorgado por el banco internacional.



Fausto Herrera, exministro de Finanzas, una de las autoridades que estuvo a cargo de la operación, explicó que para que el oro retorne a las reservas del país -que están en bóvedas de Suiza- el Gobierno deberá pagar el crédito e iniciar un proceso de desinversión.



Herrera sostuvo que, al ser dos operaciones diferentes, también tenían distintas fechas de vencimiento. El crédito vencía primero y ya debería estar pagado. “Hasta donde yo sé, ya se pagó esa operación”.



El exministro señaló que hasta que dejó la cartera de Finanzas, el monto para pagar el crédito a Goldman Sachs “estaba planificado y presupuestado dentro de los recursos para el pago del endeudamiento público para el 2017”.



Finanzas debía pagar cerca de USD 17,2 millones anuales por intereses, es decir, USD 51,6 millones por los tres años.



Santiago Mosquera, profesor de la USFQ Business School, explicó que la inversión pudo ser atractiva para el BCE porque el oro no ganaba rentabilidad antes de la operación; solo se beneficiaba por la apreciación en caso de que el costo del metal subía en los mercados internacionales.



Sin embargo, Mosquera sostuvo que la operación deja todavía dudas debido a que, si bien el BCE no ata la inversión al crédito, es curioso que las dos operaciones casi ocurrieron en simultáneo.



Una de las razones que explicó esta transacción fue que el Gobierno tenía importantes necesidades de liquidez en el 2014, cuando el país regresó a los mercados internacionales con la emisión de USD 2 000 millones en bonos.



Además, en octubre también se registró una operación crediticia de Noble Energy con Petroecuador por 1 000 millones, entre otros préstamos.



El negocio para Goldman Sachs no está en el 4,3% de interés que el banco de inversión cobró por el crédito, argumentó Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal, sino haber recibido el oro cuando su precio era alto y devolverlo cuando su costo es menor. En esa época, la onza rondaba los USD 1 300 y actualmente bordea los USD 1 209.



“Goldman Sachs pudo vender o negociar de cualquier manera el oro a un precio alto y ahora tiene que entregar la misma cantidad pero pagando un oro barato”, añadió.



Herrera sostuvo que la operación fue “exitosa” y que probablemente escribirá un ‘paper’ sobre este tema junto a Mateo Villalba, exgerente del BCE, quienes efectuaron la transacción.



