El BCE responde dudas de los clientes para hacer retiros de dinero electrónico

El 31 de marzo del 2018, el sistema de dinero electrónico del Banco Central (BCE) dejará de operar, de acuerdo a lo que dispuso la Ley de Reactivación Económica en enero.

De ahí que la entidad informó a los usuarios que tienen tres alternativas para sacar su dinero de las cuentas. Uno es consumirlo comprando bienes o pagando servicios en donde el dinero electrónico es aceptado como medio de pago.



El segundo es transferirlo a una cuenta bancaria y el tercero es descargarlo en alguno de los puntos que se conocen como macroagentes (farmacias, supermercados, entre otros). No obstante, a dos semanas de que el sistema cierre quejas de usuarios porque han tenido problemas y no pueden sacar su dinero de las cuentas.



En las redes sociales del BCE se leen quejas de clientes que quisieron transferir su dinero a una cuenta en un banco, pero no pudieron. Es el caso de Carlos Puga.



Otros usuarios cuentan que han intentado retirar su dinero en cajeros del Banco del Pacífico, sin éxito. "Yo intenté, me envían una clave ingreso, pero no me permite realizar la transacción en el cajero del Banco Pacífico", se quejó Angelez Shizu en la página de Facebook del BCE.



A continuación transcribimos las respuesta del BCE a algunas dudas sobre el tema. Si los problemas persisten, la entidad recomienda usar tres canales de comunicaciones que se encuentran habilitados: call center desde un teléfono fijo marcando 1700 153 153 o desde un celular al 153; correo informativo informacion@efectivo.ec; y cuentas en redes sociales de Facebook y Twitter del banco.

¿Cómo transferir a una cuenta bancaria?



Sobre transferencias desde una cuenta de dinero electrónico hacia una cuenta en el Sistema Financiero Nacional, los usuarios de este medio de pago primero deben consultar su saldo y tener presente que el costo de esta transacción es 25 centavos, valor adicional al que deseen transferir.



Por ejemplo, si el usuario tiene USD 7,34 podrá transferir USD 7,09 porque el costo de la transacción es 25 centavos.



Se recuerda el procedimiento para realizar transferencias:



I. Asociar la cuenta:



1. Ingresar a la página: https://www.efectivo.ec/



2. Seleccionar “Mi Cuenta”.



3. Hacer clic en “Acceder al escritorio”.



4. Ingresar el número de celular y la clave (Si ingresa por primera vez, la contraseña es la misma que utiliza para realizar transacciones a través del teléfono móvil).



5. En “Escritorio” seleccionar la opción “Administrar”.



6. Elegir “Asocia tus cuentas” e ingresar los datos de la cuenta bancaria a la que desea agregar. Se puede asociar hasta tres cuentas.



7. Hacer clic en “Agregar”.



8. En el “Escritorio” aparecerán las cuentas asociadas.



II. Realizar la transferencia:



1. Marcar en el celular *153#



2. Seleccionar la opción “Transferencias interbancarias”.



3. Elegir la opción de acuerdo al tipo de transacción que desee realizar: “Transferencia interbancaria” para bancos y “Transferencia clientes EFI” para cooperativas.



4. Ingresar el monto a transferir.



5. Seleccionar la cuenta bancaria a la que transferirá el dinero.

¿Cómo descargar de un cajero automático?



Sobre descargas en cajeros automáticos del Banco del Pacífico, es importante que los usuarios sepan que pueden descargar montos exactos entre USD 10,00 y USD 300,00 y solo en múltiplos de diez, porque los cajeros automáticos no entregan billetes de baja denominación o monedas. Además, el costo de esta transacción es de 35 centavos, los cuales son adicionales al valor a descargar.



Por ejemplo, si el usuario tiene USD 15,36 solo podrá descargar USD 10,00 a lo cual se suma la comisión de los 35 centavos. Sin embargo, el saldo de USD 5,01 los puede descargar en una ventanilla del Banco Central del Ecuador, BanEcuador, Red de Servicios Facilito, Servipagos, Pago Ágil, Almacenes TÍA y cooperativas de ahorro y crédito, el listado lo pueden revisar en la web de efectivo.ec

¿Qué hacer ante un problema con la clave?



En caso de presentar inconvenientes con su clave deben llamar al contact center del Banco Central del Ecuador. Desde un teléfono fijo marcar al 1700 153 153 y desde un celular al 153, los horarios de atención son: de lunes a viernes de 08h00 a 19h00 y los fines de semana de 09h00 a 17h00.

¿Cómo descargar a través de un cajero?



Se comparten los pasos para descargar dinero a través de un cajero automático:



1. Marcar en su celular *153#



2. Seleccionar la opción “Descarga”.



3. Ingresar el monto que desee descargar.



4. Confirmar la transacción con su clave personal.



5. Recibirá un código de descarga (seis dígitos) con una duración de cuatro horas.



6. Acercarse al centro de transacción más cercano.



7. Ingresar el número de celular, número de cédula y código de descarga recibido anteriormente.