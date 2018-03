Basura sin recoger en Las Casas y Caupicho, en Quito

La acumulación de basura y los problemas que esta genera como malos olores e insalubridad continúan causando molestias en los moradores de dos barrios de Quito, Las Casas (norte) y Caupicho (sur).

En el sector de Las Casas el carro recolector debe pasar los lunes, miércoles y viernes, según señalan los vecinos.



Sin embargo, aseguran que desde hace tres semanas la basura está acumulada en los contenedores, pues los vehículos recolectores solo se llevan las fundas que se encuentran fuera de los recipientes y en la superficie de estos.



“Es un problema no solo de este barrio, es algo que está viviendo la ciudad. No se ha logrado normalizar el servicio”, comentó Myriam Tapia, vecina del sector.



En Caupicho en cambio tienen el servicio de recolección a pie de vereda y los vecinos afirman que existe irregularidad en los horarios.



“Se supone que debe pasar lunes, miércoles y viernes por las mañanas, pero llega la tarde y el carro no viene y los animales callejeros rompen las fundas y riegan toda la basura”, indicó Wilson Chávez.

En el sector de Caupicho, en la calle Escalón, la basura está amontada en la vereda. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

A través de un comunicado de prensa emitido el pasado viernes 9 de marzo del 2018, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) detalló que se está ejecutando un operativo especial en los puntos críticos de la ciudad.



El plan consiste en retirar los contenedores de los barrios para llevarlos a las estaciones de transferencia en el norte y sur de la ciudad.



Allí se vacían los desechos y se realiza una limpieza del contenedor a través de hidrolavado.



Este procedimiento se lleva a cabo durante las noches y toma entre 12 a 36 horas devolver el contenedor al barrio.



Este operativo se empezó a ejecutar en el Comité del Pueblo, en el norte de la urbe.



Según Emaseo se atiende una ruta por noche y se tienen disponibles 10 plataformas, cuya capacidad individual permite cargar 12 contenedores.