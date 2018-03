3,24 millones de barriles de crudo de Ecuador se vendieron a empresa Tesoro

La venta ‘spot’ o inmediata de 3,24 millones de barriles de crudo Oriente que impulsó Petroecuador fue adjudicada, este 14 de marzo del 2018 a la empresa Tesoro Refining & Marketing Company LLC. Esta firma ofertó un diferencial de USD -0,61 por barril durante la apertura de propuestas que se realizó el 13 de marzo del 2018.

El crudo vendido saldrá del país en nueve cargamentos de 360 000 barriles. En estas entregas se admitirá más o menos el 5% de producto. Está previsto que el primer cargamento se exporte entre el 5 y 7 de mayo del 2018. Para determinar el precio se tomará en cuenta el valor del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve como referencia para Ecuador.



Petroecuador invitó a participar en este proceso de venta ‘spot’ a 39 empresas calificadas, de estas ocho presentaron excusas y otras siete remitieron sus ofertas. Entre estas se encuentran: ENAP-Empresa Nacional de Petróleo, Glencore Ltd., Gunvor S.A, PTT International Trading PTE. LTD., Tesoro Refining & Marketing Company LLC., Trafigura PTE. LTD. y Unipec Asia Company Limited.



Petroecuador seleccionó la propuesta más conveniente. La venta ‘spot’ que se realizó este 14 de marzo es la tercera que se hace en el actual Gobierno. Las anteriores se produjeron en enero del 2018 y a mediados de septiembre del 2017.