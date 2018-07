Barack Obama visitará Guayaquil en abril de 2019

LEA TAMBIÉN

El expresidente estadounidense, Barack Obama, llegará a Guayaquil en abril de 2019 como parte de las actividades que se realizarán por el Bicentenario de la Independencia del Puerto Principal, según informó el alcalde Jaime Nebot la mañana de este viernes 20 de julio de 2018, durante la inauguración de un centro de control integrado de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM).

Nebot comentó que él no pudo viajar por sus ocupaciones, pero que una delegación presidida por la vicealcaldesa, Doménica Tabacchi, viajó a Madrid.



“Se entrevistaron con el expresidente Obama y con el equipo de trabajo de sus fundaciones, que son los que coordinan los viajes. En principio hemos quedado que sería el mes de abril del próximo año como parte del camino que queremos recorrer hacia el bicentenario de independencia”, explicó el Alcalde.



Añadió que no viene a dar un simple discurso. “Obama es un fanático de la participación social, entre otras cosas. Viene para a dar sus opiniones, pero también a presidir un corto pero efectivo seminario con líderes de distinta parte del país, no líderes políticos sino de participación ciudadana, de personas interesadas en esa temática“.



Nebot explicó que aún no se ha definido bien el contrato pero que dentro de los próximos se firmará.