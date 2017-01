Barack Obama contó cuál fue su peor día y su mayor decepción como presidente

"Mi peor día como presidente fue cuando escuché que 20 niños de 6 años habían sido acribillados de la manera más brutal en su escuela, donde tendrían que haber estado seguros. Solo dos días después, tuve que tratar de consolar a los padres de esos niños de 6 años. Y a sus hermanos, niños de 10, de 8 años, cuyos hermanos y hermanas habían sido masacrados", contó Barack Obama en una entrevista concedida a Lester Holt, de la NBC.

El mandatario se refería a la matanza de la Escuela Primaria de Sandy Hook, ocurrida el 14 de diciembre de 2012 en Newtown, Connecticut. Adam Lanza, un joven de 20 años con trastornos mentales, entró al colegio con armas de asalto, abrió fuego a discreción y asesinó a 26 personas, de las cuales 20 eran los niños de los que hablaba Obama.



"Ese día que hablé en el homenaje a las víctimas de Sandy Hook —contó— fue la única vez que vi llorar a un miembro del servicio secreto, mientras estaba ahí parado. Porque cada vez que leía el nombre de uno de los que habían sido asesinados… se podía oír el sufrimiento de las familias".

Ante la magnitud de la masacre, el presidente se propuso impulsar una reforma para aumentar los controles a la venta de armas, un tema tabú en un país en el que la posibilidad de armarse está muy arraigada en la cultura. La respuesta de la política no fue la que esperaba.



"Pensé que… bueno, esto tiene que ser un catalizador para que el Congreso haga algo. No esperaba que hubiera un gran movimiento legislativo para la seguridad en la venta de armas. Pero pensé… van a tener que hacer algún esfuerzo", dijo Obama con expresión de dolor.



Finalmente, el Senado votó en contra de establecer un control de antecedentes más estricto sobre los compradores de armas. Poco después de la tragedia, la posibilidad de una reforma había quedado enterrada.



"El hecho de que el tema… ni siquiera… tuviera (en el Congreso) la cantidad de sesiones ni de votos que se esperaba, que no generara debate… Fue mi mayor decepción como presidente", sentenció.