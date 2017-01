Los Bancos esperan fallo judicial sobre el dinero electrónico

Mañana, a las 09:00, se realizará la audiencia para resolver la acción de protección que presentó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) para frenar la resolución de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) por el dinero electrónico.

La diligencia será en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, según David Sperber, abogado de Asobanca y del Banco de Loja.



El pasado 14 de diciembre, la SCPM dispuso que los bancos privados, en un plazo de 30 días, implementen la creación de cuentas de dinero electrónico a través de la plataforma que administra el Banco Central del Ecuador (BCE).



Si no cumplen serán sancionados con hasta el 8% del volumen de su negocio.



Es decir, las entidades bancarias en el país tienen hasta este sábado 14 de enero para acatar esta disposición.



Catorce bancos deben cumplir esta medida. Estos son: Loja, Austro, Bolivariano, Capital, Citi, Coopnacional, Rumiñahui, Finca, Guayaquil, Internacional, Machala, Pichincha, Procredit y Produbanco – Grupo Promerica.



Esa resolución es parte de las medidas cautelares en contra de Asobanca, que se dictaron en el marco de la investigación que efectúa la Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) de la SCPM por presuntas prácticas desleales “realizadas y difundidas en los medios de comunicación referentes al dinero electrónico” por parte de la banca privada.



Apenas se conoció de esta medida, la Junta Reguladora Monetaria y Financiera se pronunció y aclaró que la SCPM no puede obligar a entidades a implementar la creación de cuentas de dinero electrónico y que su uso es voluntario.



En esa misma línea Christian Cruz, superintendente de Bancos, y Diego Martínez, ministro Coordinador de la Política Económica, han señalado que el uso del dinero electrónico no es obligatorio.



Frente a ello, la SCPM dijo que la decisión se tomó dentro de uno de sus ámbitos de acción como es el de controlar prácticas desleales. Es una medida preventiva para garantizar la eficiencia económica y el interés de los usuarios que voluntariamente deseen utilizar la herramienta de dinero electrónico, anotó.



Además de Asobanca, entidades bancarias han presentado individualmente acciones de protección por este tema.



Una de ellas fue Banco Bolivariano. Según información de la página web de la SCPM, el pasado 29 de diciembre un juez de un juzgado en Guayaquil inadmitió el pedido señalando que existen otras vías adecuadas para este tipo de reclamos como es en sede administrativa y judicial.



Banco de Loja también planteó una medida similar. La audiencia se efectuó el viernes pasado y se reinstalará este miércoles, a las 11:00, informó su abogado, Sperber.



En la primera audiencia del Banco de Loja, manifestó , una de las interrogantes de la jueza fue si hay suficiente tiempo para que el banco se una a la plataforma de dinero electrónico ya que el plazo de la disposición se cumple este sábado.



Otra de las preguntas, dijo el abogado, fue “quién va a pagar por los costos de la implementación” para que los bancos se unan a la plataforma del BCE.



En caso de que el pedido de acción de protección sea rechazado, Sperber dijo que apelarán a la Corte Provincial.



Julio José Prado, director Ejecutivo de Asobanca, aseguró que seguirán “las acciones por la vía legal”.



Mientras tanto, la CRPI de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió nuevas medidas preventivas, que disponen que los bancos deberán implementar las facilidades necesarias para que los usuarios de dinero electrónico puedan transaccionar con este medio de pago en el país.



El dinero electrónico usa el celular para realizar, previo al canje de dólares físicos, pagos y transferencias en farmacias, bancos, autoservicios y otros.

Se lanzó el 24 de diciembre del 2014. Según datos del proyecto Dinero Electrónico del BCE, hay más de 284 000 cuentas de dinero electrónico y más de 64 000 establecimientos en el sistema. Entre ellos están 10 entidades bancarias que se unieron voluntariamente a la plataforma.

Para impulsar el uso del sistema, el Gobierno incrementó los puntos devolución del IVA por su utilización.