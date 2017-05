El Banco del Pacífico invirtió USD 209 millones en TBC

El Banco del Pacífico realizó en marzo del 2017 una inversión de USD 209 millones en Títulos del Banco Central del Ecuador (TBC). Se trata de la inversión más grande en estos papeles desde la primera emisión de estos instrumentos, a finales del 2015.

De febrero a marzo del 2017, el monto de estos papeles en manos de la banca privada pasó de USD 6,7 a 215 millones, según el Boletín Monetario Semanal del Banco Central del Ecuador (BCE). Y en ese mismo período las cuentas del Banco Pacífico registraron un incremento de sus inversiones en entidades públicas por USD 209 millones, de acuerdo al reporte mensual de la Superintendencia de Bancos.



Consultado por este Diario sobre si el Pacífico compró TBC por USD 2 09 millones, el superintendente de Bancos, Christian Cruz, dijo el 19 de abril pasado que ha comprado, “como lo han hecho otras entidades del sistema financiero privado”.



Este Diario preguntó a las tres entidades bancarias más grandes sobre sus inversiones en TBC, no obstante, hasta el cierre de esta edición, ningún banco envió una respuesta.



Los TBC son papeles que el Gobierno usa para pagar una parte de sus obligaciones pendientes. Los ha usado especialmente para cancelar deudas con sus proveedores y gobiernos autónomos descentralizados.



El Gobierno, basado en el Código Monetario y Financiero, utiliza estos instrumentos para pagar a contratistas y a los gobiernos seccionales que, a su vez, pueden usarlos para pagar obligaciones al Servicio de Rentas Internas (SRI).



Otra opción es negociarlos en la bolsa de valores para obtener liquidez, aunque se transan con un descuento. La compra de TBC por parte del Pacífico no se realizó a través del mercado bursátil y no se conocen las condiciones de esos papeles. Este Diario, al revisar los movimientos de estos papeles en el mercado bursátil nacional, no se encontró una transacción de esa magnitud.



Entre el 1 de enero y el 9 de mayo se negociaron en el mercado bursátil USD 23,2 millones, según datos nacionales disponibles en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ). Esos 23,2 millones se vendieron con un descuento que estuvo cercano al 1%.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si una persona negoció USD 1 000 en estos papeles obtuvo 990 en liquidez. En cambio, quien compró obtuvo un beneficio de USD 10 por esos mismos USD 1 000.

Los TBC son papeles de corto plazo, de menos de un año.

Sobre las operaciones del Pacífico en estos papeles, el Superintendente de Bancos dijo que “el TBC es un título completamente líquido, que tiene muy buena demanda (…) y algunas entidades del sistema privado han adquirido este tipo de títulos”.



A partir del 2014, con la vigencia del Código Monetario, la banca deben tener parte de sus activos en inversión doméstica como bonos estatales. Al cierre de marzo de este año, los bancos privados sumaron USD 2 220 millones en inversiones con el sector público.



El Pacífico también confirmó esta transacción. Efraín Vieira, gerente de la entidad, aseguró que sí se ha invertido en TBC y que la institución tiene dentro del programa de inversiones varias opciones. “Si yo tengo liquidez, lo más lógico es usarla para prestar, pero si no consigo dónde colocar esa plata tengo que buscar una forma de invertir, entonces tengo títulos valores a través del mercado de valores nacional o puedo invertir en títulos del Estado. Cualquier inversión que esta institución hace en títulos del Estado la hace con una restricción de plazo”.



El Gerente explicó que el Banco Pacífico invierte en títulos de Estado hasta un plazo de 90 días debido a una norma interna y gracias a ella sus inversiones jamás han pasado del 50% de su patrimonio.



Pero el Pacífico se deshizo rápidamente de los TBC, según el Boletín Monetario Semana del BCE. A inicios de abril pasado, la cantidad de estos papeles en manos de bancos privados pasó de los USD 215 millones a 5,2 millones.



La primera emisión de TBC, que tienen como respaldo los activos del BCE, se hizo en el 2015 por USD 50 millones, pero no se realizó en el mercado de valores. A finales de enero del 2016, el mercado de valores incorporó estos instrumentos para que puedan ser tranzados. La mayoría de compradores de los llamados TBC son empresas que tienen obligaciones por pagar al SRI.



Por ejemplo, el Gobierno anunció en abril que pagó a la petrolera Schlumberger USD 150 millones en TBC. La firma dijo que los usará para pagar impuestos.