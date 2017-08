Banco Central aclara rumores sobre supuestas ofertas de trabajo

Los mensajes que circulan en redes sociales ofertando plazas de trabajo en el Banco Central del Ecuador (BCE) no corresponden a la realidad.

Este jueves 17 de agosto del 2017, la entidad emitió un comunicado aclarando que estos contenidos que señalan que para ser parte de esta institución no se requiere experiencia o que se recolectan las hojas de vida a cambio de dinero no son oficiales.



El BCE precisó que toda postulación para trabajar en esta entidad u otra del sector público es gratuita. Para esto, los interesados se deben registrar exclusivamente en el Portal Red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo.



Por esto, se aclaró que en el Banco Central no se aceptarán hojas de vida físicas en sus instalaciones. La institución recordó que actualmente está en proceso un concurso de méritos y oposición. Esta convocatoria se presentó el pasado 10 de agosto por medio del portal de la Red Socio Empleo y se extenderá hasta el 17 de agosto de 2017.



Los puestos que se encuentran ofertados en la Red Socio Empleo tienen un perfil específico y un conjunto de requisitos que deben cumplir los postulantes. Además, esta plataforma permite que los aspirantes monitoreen su participación durante todo el concurso.