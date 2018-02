Bancadas definen su voto para el Consejo de Participación transitorio

El único grupo que tiene definida su posición para la votación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio es el correísta. Los 29 legisladores se abstendrán en la elección prevista para este miércoles 28 de febrero.

Así, dicen sus representantes, habrá una “coherencia” con el papel que jugaron en la pasada campaña electoral, cuando invitaron a la población a votar por la opción del no en las preguntas 2, 3 y 6 de la consulta y referendo.



La tercera, precisamente, propuso la reestructuración del Consejo y la finalización anticipada de los períodos de los actuales integrantes.

Juan Cristóbal Lloret, uno de los voceros del grupo Revolución Alfarista, que es la nueva denominación del bloque correísta, señaló que quienes voten por ese Consejo se arriesgan en el futuro a enfrentar un juicio de repetición. Los actuales consejeros -advierte- podrían acudir a instancias internacionales para denunciar la vulneración de sus derechos.



En el artículo 205 de la Constitución de la República se establece que “en ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo” de los consejeros en caso de que sean destituidos. Si eso ocurriese, sus cargos deberían ser ocupados por sus suplentes.



Las otras bancadas en el Legislativo, en cambio, coinciden en que el mandato popular del 4 de febrero es de cumplimiento obligatorio. Alianza País (AP) se reunirá hoy en la tarde para definir a quiénes, de las ternas enviadas por el presidente Lenín Moreno, apoyarán el miércoles.



La asambleísta Elizabeth Cabezas espera que exista consenso para elegir a los primeros de las listas. Se revisarán las hojas de vida y la información disponible para verificar que no estén impedidos de ejercer un cargo público.



Sobre las supuestas inversiones en paraísos fiscales de Xavier Zavala Egas, quien lidera la quinta terna, él aseguró que se trata de una información sacada de contexto. El jurista explicó que fue socio de una compañía extranjera dueña del inmueble en el que funciona su oficina profesional. Esa sociedad -añadió- fue disuelta de pleno derecho.



El viernes también trascendió que Marcelo Merlo se habría excusado de participar en el proceso de selección. Este Diario consultó con el excontralor, quien manifestó que no se iba a pronunciar al respecto. “La noticia debe salir desde la Presidencia de la República. No le puedo decir absolutamente nada sobre este tema”, manifestó.



Otras organizaciones políticas se reunirán mañana para definir su votación. Los asambleístas de Creo mantendrán una cita con el líder de la agrupación, Guillermo Lasso, por la tarde y noche.

SUMA adoptará una posición luego de reunirse con sus integrantes, ese mismo día.



La Bancada de Integración Nacional (BIN) también revisará las hojas de vida en una sesión programada para el miércoles, en la Asamblea.



Cambios a la Ley



La Comisión ocasional que tramita los cambios a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana se reunirá mañana con grupos de jubilados.



Ahí se prevé abordar la manera más idónea para que se pueda definir cómo será la selección de los candidatos al Cpccs definitivo.

El Ejecutivo planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un concurso de méritos y oposición. Pero se analizan nuevas propuestas de varios sectores.



Ruth Hidalgo, de la corporación Participación Ciudadana, por ejemplo, plantea que una comisión multipartidista de la Asamblea se encargue de la preselección.



También baraja la posibilidad de que los gremios postulen candidatos.



Miguel Carvajal, secretario de la Política, señaló que la propuesta del Ejecutivo tiene como objetivo ordenar la forma de selección para poder filtrar la cantidad de candidatos que pudieran presentarse.



En el caso de que la Asamblea establezca otro método, lo analizarán en su momento.



En contexto

Debido a la ruptura del bloque de Alianza País, no existe una mayoría consolidada en el interior del Legislativo. Para lograr consenso y evitar que se bloquee la votación, los delegados de las bancadas mantienen reuniones para buscar acuerdos previos.