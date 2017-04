Balnearios artificiales de Guayaquil se llenaron al inicio del feriado

Los parques acuáticos y balnearios de Guayaquil, como el de la ciudadela Sauces 6, en el norte de la ciudad y Coviem y Puerto Lisa (en Venezuela y la Octava), en el sur, estuvieron llenos de bañistas desde tempranas horas de este sábado 29 de abril del 2017.

Las lagunas artificiales recibieron a cientos de familias que no salieron de la ciudad este fin de semana que coincide con el feriado del 1 de mayo.



María Peñafiel acudió con su familia desde las 09:30 al balneario de Sauces 6. Contó que no tenía dinero para ir a la playa y por eso optó por llevar a sus hijos al parque acuático. “Vamos a aprovechar estos tres días para descansar del estrés del trabajo”.



Cerca de las 12:00, la ‘playa’ de Sauces lucía llena. La administración no permitió el ingreso de nadie más porque se había superado la capacidad de 1 000 bañistas.



El balneario artificial del parque Coviem, en el sur, también recibió a miles de bañistas este sábado. Hasta el mediodía, 2 600 personas habían acudido a la piscina. “Venimos porque está cerca de donde vivimos y por la situación económica”, dijo Dolores Lino, junto con su esposo, Marcos López, y 2 hijos, residentes del Guasmo Sur.



Los guayaquileños que se quedaron en la ciudad también salieron a pasear con sus familias por el Malecón Simón Bolívar y por la avenida 9 de Octubre.



En la terminal terrestre de Guayaquil se evidenció poca afluencia de viajeros hasta la tarde de este sábado. Se espera que exista mayor demanda de usuarios mañana domingo 30 de abril.



Roque Alcívar, socio de las cooperativas que se dirigen hasta la Península, contó que hasta las 14:00 habían viajado unos 200 pasajeros. “Es mínima la cantidad de viajeros. Esperamos que esto mejore mañana y que más personas decidan viajar”, señaló.



En la vía a la Costa también se registró una baja salida de carros. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) inició desde tempranas horas el control de los vehículos que salen a los balnearios de Playas y Santa Elena.



En Playas (Guayas) y Salinas (Santa Elena) no se registraron oleajes fuertes. López dijo que hasta las 15:00 de este sábado no había olas de peligrosidad en el mar. “Hasta el momento todo está tranquilo”.



Felix Salguero, de 35 años, quien viajó con su esposa y sus dos hijos desde Quito para pasar el feriado en Playas, contó que había ingresado al mar y no notó la presencia de olas fuertes. “Al principio el mar estaba bravo, pero luego se calmó”.



José Benavides, propietario del hotel MariLuna, de Salinas, indicó también que no hubo olas fuertes hasta la tarde de este sábado.