Exagente de Inteligencia reacciona por filtración de nuevo audio en caso Balda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un audio en el que aparentemente conversan el exagente de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Raúl Chicaiza y un asambleísta ecuatoriano sobre el secuestro del exlegislador Fernando Balda se filtró por fuera del proceso judicial.

Este miércoles 18 de julio del 2018, Diego Chimbo, abogado del exagente investigado en el caso, dijo a EL COMERCIO que la grabación es parte de los elementos que entregaron en su cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado y que no debió filtrarse.



Según Chimbo, el audio está judicializado y fue remitido a la Fiscalía hace aproximadamente dos meses bajo una cadena de custodia. Por eso, dijo, no entiende cómo la grabación fue filtrada en las últimas horas.



La defensa del exagente ha solicitado a la Fiscalía que investigue quién divulgó la grabación, pues sostiene que debe ser sancionado ya que se “cometió un delito”.



En el audio, el exagente le dice al asambleísta que su fidelidad con el expresidente Rafael Correa es grande y le agradece por no meterle preso en su momento.



Asimismo, siempre en el audio, Chicaiza solicita al legislador USD 20 000 para su defensa en el proceso. En la grabación, el legislador aparentemente pregunta al exagente para qué fecha necesita el dinero.



Este Diario buscó la versión del asambleísta. Personal de Comunicación de su despacho informó la mañana de este miércoles que el legislador se pronunciará sobre el audio en las próximas horas.

Para Fernando Balda, esas grabaciones debían ser indagadas en la investigación de la fiscal Ximena Mena, quien lleva el caso de su secuestro. Pero la instrucción fiscal del proceso culmina hoy, miércoles 18 de julio del 2018.



“En la grabación que salió la luz, (Chicaiza) le dice claramente al asambleísta lo siguiente: usted sabe que esto lo hice por el Presidente y por usted. Eso está clarito. Lamentablemente este audio sale a la luz recién ahora, pero creo sí vamos a poder tomar acciones con respecto a esto”, dijo Balda.



Chicaiza forma parte del proceso de investigación por su participación en el secuestro de Balda en Bogotá, en 2012, una asignación de la Senain. Con base en sus declaraciones, la Fiscalía vinculó en el caso al expresidente Rafael Correa y al exdirector de la Senain Pablo Romero.



Asimismo, la Justicia dictó orden de prisión contra Correa, quien reside en Bélgica, y ha citado a declarar a exfuncionarios como el exfiscal general Galo Chiriboga, el exministro del Interior José Serran0, el extitular de la Senain Rommy Vallejo, entre otros.