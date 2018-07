Bachilleres buscan opciones en el exterior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aurimar Benavides tiene 22 años y desde hace cuatro vive en Ucrania. Allí estudia Medicina. Para conseguir un cupo en esa especialidad, en una universidad pública, no le alcanzaron los 939 puntos sobre 1 000, que sacó en el examen de acceso a la educación superior, hoy Ser Bachiller.

Por eso decidió buscar opciones para seguir “la profesión de sus sueños”, en el extranjero. “Alejarse de su país y de su familia ha sido una experiencia dulce y amarga”. Pero escogió esa oferta al comparar el costo del semestre en universidades privadas de Ecuador, que supera los USD 3 000. Allá le cuesta la tercera parte.



Pasar fechas importantes sola, no entender el idioma y superar sola una enfermedad a los tres meses de llegar fueron retos a los que se enfrentó la joven. Pero la experiencia de viajar, conocer nuevos lugares y personas, y adquirir mayores responsabilidades son los aspectos positivos que resalta.



Desde el viernes 20 al lunes 23, los jóvenes conocerán sus puntajes en el Ser Bachiller. Estos servirán para postular por alrededor de 90 000 cupos.



Estudios en el extranjero a bajos costos son alternativas que revisan chicos, inquietos por no alcanzar el puntaje suficiente para ir a la ‘U’ pública.



Nahomi Alvear, de 17 años, confiesa sentirse preocupada por el resultado del examen que rindió semanas atrás.



Para graduarse se requiere un mínimo de 700 puntos. Pero ese no es un problema, sino acercarse a los 1 000 puntos, para obtener una plaza en Medicina. Esa es una de las tres carreras más buscadas históricamente en el país.



Ante esa dificultad, le parece interesante estudiar en el extranjero porque cree que un título obtenido en otro país puede pesar más a la hora de buscar trabajo. También piensa que conocer nuevas culturas y personas sería una experiencia enriquecedora.



En este mes Nahomi revisa programas de estudios. También oye recomendaciones de familiares que han estudiado fuera. Espera tomar la mejor decisión para su futuro.



No es la única. Esteban Obando terminó el tercero de bachillerato en el Colegio Central Técnico. Al chequear su número de aciertos en la prueba, supo que sí obtendrá el puntaje suficiente para graduarse.



Así que viajó a Colombia para buscar ofertas de estudios en Ingeniería Automotriz. Allá tiene familiares. Teme no poder obtener un cupo en una universidad local. No quiere perder tiempo. Esto, porque hay graduados que rinden más de dos veces el Ser Bachiller, que se toma cada seis meses.



En portales web y redes sociales aparecen ofertas de estudios en el exterior. Una de ellas es LAE Educación Internacional.



Stefany Soria, responsable de la oficina en Quito, señaló que a través de este programa se asesora gratuitamente para la postulación en universidades de EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, España y Canadá. Tanto para pregrado, posgrado y cursos de idiomas.



Otra opción es el Programa Universitario Europeo (Puelat), que buscó Aurimar. Este ofrece asesoría para ingresar a universidades de Ucrania y Polonia, indicó Oleh Nizhelkyi, representante en Ecuador. Hay más de 1 000 carreras desde USD 900 el semestre.



Sobre este tipo de opciones, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) pide evitar intermediarios, para aplicar a universidades extranjeras.



Esas instituciones, respondió, no garantizan que las titulaciones obtenidas en el exterior cumplan con la normativa ecuatoriana y los requisitos para registrar títulos. Por eso recomiendan contactarse directamente con las instituciones de educación de su interés.



Toda la información sobre reconocimiento de títulos, listado de universidades y convenios para registrarlos está en http://www.senescyt.gob.ec/registro-titulos/



Anderson Gaibor, de 17 años, quiere seguir Ingeniería en Sistemas o en Electricidad en una ‘U’ pública. Estudiar en el extranjero se le ha pasado por la mente. Pero los recursos económicos son su limitante.



En su caso, si no saca el puntaje requerido, buscará una ocupación hasta el próximo Ser Bachiller, de marzo 2019. Del 30 de junio al 1 de julio, lo rindieron 245 261 chicos.