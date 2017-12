Bachelet llamó por teléfono a Piñera ante las cámaras para felicitarle

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, telefoneó el domingo, 17 de diciembre del 2017, ante las cámaras de televisión a Sebastián Piñera para felicitarle por su triunfo en la segunda vuelta de la elección presidencial, en la que se impuso al aspirante oficialista, Alejandro Guillier.

"Quería llamarle para felicitarle y desearle una muy buena gestión en su mandato, porque usted y yo queremos a nuestro país y lo mejor para todos", dijo la mandataria, quien en marzo próximo entregará nuevamente el poder a Piñera, como ya hizo en marzo de 2010.



"Quería yo decírselo por teléfono, pero viéndonos así, como nos estamos viendo en las pantallas, como nos está viendo todo Chile, y desearle mucho éxito", declaró la mandataria socialista, quien cumpliendo una tradición republicana, el lunes acudió a desayunar a la residencia del triunfador de las elecciones.



"Presidenta, le agradezco mucho sus palabras. Nunca he tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile", le contestó Piñera, en un gesto que contrasta con los reproches y críticas que ambos se han dirigido en los últimos meses, y especialmente en la recta final de la campaña electoral.



"Le quiero pedir algo -continuó Piñera-, porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro".



"Así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos", añadió.



"Por supuesto, presidente -le contestó Bachelet-, usted sabe que así como cuando ha habido temas de Estado, yo les he convocado (a los expresidentes) y siempre he contado con su apoyo, sus opiniones y sus sugerencias, usted podrá contar conmigo".