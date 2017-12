Azúcar colombiana pagará 15% de arancel en Ecuador

El Ministerio de Comercio Exterior adoptó una medida arancelaria para el ingreso de azúcar de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Con esto se grava el ingreso de azúcar colombiana, superior a 30 000 toneladas.

La decisión fue anunciada el 15 de diciembre del 2017. Se amparó en el Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, que otorga la potestad a una nación de aplicar “medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional” para importaciones de productos originarios.



El viceministro de Comercio Exterior, Humberto Jiménez, aseguró que la medida no pretende eliminar los flujos comerciales ya que se precautela el ingreso de azúcar proveniente de Colombia, en condiciones preferenciales, hasta 30 000 toneladas.



De acuerdo con Jiménez, la importación que exceda el peso establecido pagará un arancel de 15%. Sin embargo, el documento con la medida aún no ha sido enviado al Registro Oficial para su publicación .



La medida establecida deberá ser comunicada a la Secretaría General de la CAN y acompañarla de un informe donde consten los motivos que fundamenten su aplicación. La Secretaría tendrá 60 días para autorizar, modificar o suspender la medida.



Este mecanismo se acordó luego de que los cañicultores del país denunciaran ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) el ingreso de 80 000 toneladas de azúcar procedentes de Colombia, este año. Una cifra que ha golpeado al sector, cuya producción es de 600 000 toneladas, según la Federación Nacional de Azucareros Fenazucar.



Según el Centro de Comercio Internacional, en el 2016 ingresaron al país 47 342 toneladas de azúcar, de las cuales

43 155 llegaron de Colombia.



El país fronterizo ha vendido a Ecuador en los últimos años entre 22 330 toneladas y 49 899. Otros de los países a los que Ecuador compra son Guatemala, Bolivia, Argentina, Perú y Australia. Entre estos, las importaciones en 2016 sumaron 4 184 toneladas.



De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Cañicultores, Orlando Zambrano, el excedente que ingresa de Colombia se vende a menor precio. Por ello hay bodegas en el país que no han podido comercializar su producto. Incluso cerró el ingenio Isabel en Babahoyo, este año.

El saco de azúcar ecuatoriano de 50 kilos se comercializa en USD 32,20, pese a que su precio de sustentación es de USD 42. El azúcar colombiana se vende en USD 22.



Pero la comercialización local del excedente de azúcar colombiana no es el único problema que denuncian los agricultores. En el cantón El Triunfo, provincia de Guayas, más de un centenar de productores denuncian que los ingenios San Carlos, Valdés y la Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. (Coazúcar) –que compró La Troncal– no les han cancelado la más reciente cosecha.



Tienen cuatro meses de retraso, a pesar de que el Acuerdo Ministerial #200 firmado por la exministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, el 18 de agosto, señala que el pago se debe realizar máximo a los 30 días, contados desde el inicio del corte de caña.



Esto ha retrasado el inicio de la próxima cosecha, pues los cañicultores (en su mayoría pequeños productores) no cuentan con el dinero para invertir en corte, riego, fumigación, fertilización. Esto provocará la disminución de la cosecha para el 2018. Calculan que la caída será de 40%.



Arturo Sánchez es uno de los 10 herederos que posee 4 hectáreas en El Triunfo. El grupo familiar, en su totalidad, reúne 65 hectáreas. El productor no ha podido avanzar con el proceso agrícola por no disponer de dinero para el empleo de la maquinaria para aporcar (remover la tierra), cuyo alquiler cuesta USD 60.



Señala que un saco de urea cuesta USD 24,85 y necesita 12 sacos por hectárea, además del pago por la mano de obra.

La situación ha hecho que por lo menos unos ocho agricultores hayan cambiado de ingenio en busca de respuesta. Otros, como Belisario Miranda, denuncian que no podrán pagar compromisos de ley con sus trabajadores (como el decimotercer sueldo); mientras que Julio Bejarano señala que con esta situación no podrán cumplir con el mínimo de toneladas que les exigen los ingenios pues, asegura, es de unas 100 toneladas por hectárea.

