Avión con los diplomáticos rusos expulsados y sus familias abandona EE.UU.

Un avión con los 35 diplomáticos rusos expulsados de Estados Unidos por la supuesta injerencia rusa en la elección presidencial estadounidense despegó el domingo por la noche de Washington, informaron medios oficiales rusos y el Departamento de Estado.

“El avión ha despegado, todo el mundo está a bordo”, dijo la embajada rusa en Washington, citada por la agencia estatal RIA Novosti.



Familiares de los diplomáticos también viajaban en el avión fletado especialmente desde Rusia para un total de 96 pasajeros.



Las expulsiones forman parte del paquete de sanciones ordenadas por el presidente Barack Obama el jueves en las semanas finales de su administración.



“Puedo confirmar que 35 diplomáticos rusos declarados persona non grata han abandonado, junto con sus familiares, Estados Unidos”, indicó a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.



Los diplomáticos, descritos como agentes de inteligencia basados en la embajada rusa de Washington y el consulado de San Francisco, recibieron el jueves una notificación según la cual tenían 72 horas para abandonar el país.



Concretamente, la administración estadounidense acusa a Rusia de piratear y difundir correos electrónicos del partido demócrata y del equipo de su candidata presidencial, Hillary Clinton.



El Kremlin rechaza “categóricamente” estas “acusaciones infundadas” y acusa a Washington de querer “destruir definitivamente” sus relaciones con Moscú.



Putin sorprendió el viernes al asegurar que no responderá con la misma medida, una decisión aplaudida por Donald Trump.



“No vamos a expulsar a nadie (...) No vamos a caer en una diplomacia irresponsable”, subrayó Putin en un comunicado.



El presidente electo estadounidense ha expresado en varias ocasiones sus dudas sobre el descubrimiento de los servicios de inteligencia, y afirma saber “cosas que el resto desconoce” sobre la situación.



El billonario busca acercar posturas con Moscú y en su cuenta de Twitter alabó las habilidades de Putin.



“Gran jugada en la postergación (por V. Putin) - Siempre supe que él era muy inteligente”, escribió el futuro presidente estadounidense.



La reacción del magnate republicano indignó a la oposición demócrata y a miembros de su partido.



El ex candidato republicano a la presidencia y exagente de la CIA, Evan McMullin, lamentó que Trump “se alinee del lado del mayor enemigo de Estados Unidos, incluso cuando ataca nuestra democracia”.



El demócrata Adam Schiff, miembro de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, dijo irónicamente que Putin “es inteligente” porque “puede obtener todo lo que quiere de Donald Trump con apenas halagarle”. “Triste y peligroso”, advirtió en Twitter.



Putin justificó su decisión alegando que prefiere esperar a que Trump asuma el poder el 20 de enero, aunque mientras su país se reserva “el derecho de tomar medidas de represalia” y “restaurará las relaciones ruso-estadounidenses en función de la política del presidente electo”.