Avianca despide a ocho pilotos tras la huelga en Colombia

Avianca, la principal aerolínea de Colombia, confirmó este miércoles 18 de octubre de 2017 el despido de ocho pilotos quienes hacen parte de un paro que completa casi un mes, pero según la empresa se hicieron porque ya estaban pensionados.

El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), dijo a la AFP tras la decisión que “Avianca miente”, pues algunos compañeros que sí están laborando y que en paralelo cuentan con su pensión, no han sido despedidos.



ACDAC, que agrupa a 700 de los 1 388 pilotos de Avianca, convocó a un cese de actividades, que inició el 20 de septiembre, en reclamo de mejoras salariales y de seguridad aérea.



“La huelga se va a prolongar lo que se tenga que prolongar. Empezaron con ocho pero sentimos que nos están despidiendo” a todos, señaló Hernández.



El domingo, Avianca envió una carta a los pilotos en huelga en la que les dio un ultimátum para retomar las labores el 16 de octubre para no iniciar “acciones disciplinarias” en su contra, considerando que un tribunal de Bogotá la declaró ilegal.



Ante el fallo, ACDAC apeló la decisión, que aún no es definitiva porque la remitieron a la Corte Suprema de Justicia que deberá definir su legalidad.

La huelga ha afectado a más de 345 000 pasajeros y provocado la cancelación de más de 6 000 vuelos. Según la compañía, el cese de actividades provoca pérdidas diarias de USD 2,5 millones.