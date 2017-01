Avanza denuncia supuesta censura de spot de campaña por parte del CNE

En sus spots y cuñas radiales para promocionar a sus candidatos a la Asamblea y el Parlamento Andino, el Partido Avanza incluyó un dramatizado que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) transgrede la normativa constitucional y electoral del país, por lo que solicitó la suspensión de su reproducción.

En una de las producciones se escucha a una mujer que pide a los asambleístas que “estén de acuerdo con más impuestos, que emitan su voto”. En la respuesta se escucha a un borrego balar. En otro, en cambio, una de las respuestas es un aullido de un lobo y la mujer replica “expulsado compañero lobo”.



El 20 de enero del 2017, el CNE informó a través de un oficio que estos spots no cumplen con el artículo 19 de la Constitución que prohíbe la discriminación (…) la intolerancia política. Y varios artículos del Código de la Democracia en los que se habla del discrimen en la propaganda electoral.



En la carta se expresa que el CNE a través de su Sistema de Monitoreo de Medios de Comunicación, han identificado publicidad electoral de la dignidad de parlamentarios andinos de Avanza, que esta siendo transmitida en medios y “transgrede la normativa citada”.

“En ese contexto, solicitó se realice el cambio o modificación respectiva del producto comunicacional, sin perjuicio que el CNE inicie las acciones jurisdiccionales a que tuviere lugar”, se lee al final de la notificación.



Ramiro González, líder y candidato a la Asamblea por Avanza, dio una rueda de prensa, el miércoles 25 de enero del 2017. Dijo que está decisión es “atentatoria” contra los derechos de expresión de la organización política.



Además, criticó que pese a que la notificación de la autoridad electoral se refiere únicamente a los candidatos al Parlamento Andino, han sido retiradas de los medios también las publicidades para la Asamblea.



Recordó que en pasadas elecciones circularon spots dónde se hacía referencia a los parlamentarios ecuatorianos como un grupo de payasos y que ahí no se actuó de la misma manera. “No se nombra a ninguna persona en particular, pero están nerviosos de que haya una Asamblea independiente”, dijo.



Avanza presentará una apelación ante el CNE. Sin embargo -dijo- que al estar en medio de la campaña no pueden esperar a una nueva resolución y reemplazarán los spots en los medios para seguir promocionando a sus candidatos.