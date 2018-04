El centro de convenciones en el Parque Bicentenario está al 92%

LEA TAMBIÉN

Desde fuera, el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario (norte de Quito), luce casi listo: la construcción tiene un 92% de avance.

Esa infraestructura es la apuesta más grande que tiene el Municipio para atraer al turismo de convenciones. Actualmente, lo que faltan son los acabados y las facilidades del auditorio multifuncional con capacidad para 500 personas.



Sin embargo, hasta el momento no se concreta la alianza estratégica para su operación. Tras declarar desierto un primer concurso para buscar un socio nacional o extranjero el pasado 22 de marzo, Quito Turismo volverá a lanzar un concurso, la última semana de mayo de este 2018. Por ello, desde esta semana, comenzará una campaña para promocionar la participación de empresas en este nuevo proceso.



El primer intento para encontrar un socio empezó en noviembre del 2017. La experiencia y conexiones internacionales para atraer eventos a la ciudad fueron dos de las principales características que buscaba el Municipio.

Verónica Sevilla, gerenta de Quito Turismo, dijo que para lograrlo se realizó una promoción con varios operadores internacionales en Bogotá (Colombia), Sevilla y Barcelona (España), entre otras, aparte de empresas nacionales interesadas.



Al final, solo se presentaron dos oferentes: el Centro de Exposiciones Quito y un consorcio integrado por la Cámara de Comercio de Quito. Sin embargo, según Sevilla, ninguna de ellas cumplía los requisitos.



Esto originó que el Centro de Exposiciones Quito interpusiera un recurso de reposición a finales de marzo pasado con el objetivo de que el Municipio revea la declaratoria como desierto y que el concurso se mantenga.



Marco Carrión, presidente del Directorio de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) dijo que la razón expuesta por el Municipio para no darlos como ganadores fue un informe Dirección de Bienes Inmuebles del Cabildo.



Ese informe, solicitado por Quito Turismo, determinó que no estaban en la capacidad de participar porque la Capeipi tiene un proceso de reversión del comodato del terreno en el que están sus instalaciones (parque La Carolina).



Para Carrión, esa reversión, que no ha pasado al Concejo Metropolitano, no es argumento para impedir su participación. “La Capeipi y el Centro de Exposiciones son dos entidades distintas, con personería jurídica diferente”, señaló.



Tras este impase, tanto Quito Turismo como el Centro de Exposiciones presentaron sus argumentos para procesar el recurso de reposición. Al final, según Sevilla, ese trámite fue negado y ahora se prevé que un nuevo concurso se lance en tres semanas más.



Los datos de Quito Turismo muestran que, en promedio, un turista que llega a la capital para asistir a una conferencia o reunión, gasta cuatro veces más que un viajero que visita la capital por ocio. Esta es la razón de que Quito Turismo le apueste a ese segmento de turistas, mediante la edificación del Centro de Convenciones Metropolitano.



Las especificaciones del segundo concurso para buscar un operador serán más minuciosas. Así lo informó Sevilla, quien mencionó que nuevamente se inició una campaña de difusión de la oportunidad de inversión con cerca de 70 empresas internacionales para atraer su atención.



“Nos interesa que el socio estratégico tenga una vasta experiencia en la comercialización y la atracción de eventos y convenciones y solvencia económica. Hay que recordar que es una alianza para operar el Centro de Convenciones durante 25 años”, dijo Sevilla.



Por esa operación, el Municipio obtendrá un porcentaje de regalías. “En los términos de referencia para el concurso se establece que el oferente debe plantear una propuesta que deje al Municipio entre el 6% y el 15% de los ingresos anuales del Centro de Convenciones”, señaló Sevilla.



El no haber concretado un ganador en el primer concurso retrasó los tiempos para la inauguración oficial. En 90 días, Ekron, empresa encargada de la construcción, entregará el edificio al Municipio.

La inauguración está prevista para diciembre de este año cuando ya se cuente con un operador. Sin embargo, el primer evento que se realizará será Expoflor Ecuador del 19 al 21 de septiembre del 2018 . Sevilla dijo que esto es posible porque el área de exhibiciones ya estará lista para esa fecha, con dos salones de 2 500 metros cuadrados cada uno.