Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar dice que aún analiza el alza de tarifas de Yilport

El nuevo tarifario de servicios portuarios facultativos, propuesto por la concesionaria Yilport Ecu aún no entra en vigencia. Así lo aseguró hoy 2 de mayo del 2017 a este Diario Vicente Guzmán, gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB), en El Oro.

El nuevo tarifario “aún está en análisis”, según Guzmán, quien dijo que hasta el lunes 8 de mayo del 2017 deberá definirse el porcentaje del alza que se aplicará para los servicios portuarios. Por eso que sigue vigente la resolución 13-2017, del 7 de marzo pasado.



El sector exportador de banano prevé una afectación con el incremento de las tarifas que propone Yilport Ecu. El 95% de las exportaciones que se realizan por Puerto Bolívar corresponde a este producto. Algunos de los incrementos propuestos son: por transferencia de carga de banano directo a buque (Gate to Ship) de USD 0,135 A USD 0,24; cajas de banano recibidas en bodegas de USD 0,156 a USD 0,24; porteo de banano semipaletizado y embarque (Whs to ship) de USD 0,192 a USD 0,344, entre otros.



Aunque la empresa “se adelantó a socializar su propuesta” con exportadores la semana pasada, el incremento podría ser menor, dijo Guzmán.



Pero el 26 abril el Administrador del Contrato de Concesión y el Jefe de Operaciones emitieron un informe para su aplicación y entrada en vigencia desde el 1 de mayo por parte del Gerente de la APPB.



Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dijo que la empresa les informó de las tarifas en una reunión. Otro de los temas tratados fue “que el pago de los servicios será por adelantado” y en caso de no poder pagar se dará un crédito y deben “presentar una garantía bancaria”.



Los bananeros se reunieron la tarde de hoy 2 de mayo del 2017 con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, en Guayaquil.