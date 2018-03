Autoridades y rectores le piden a la Asamblea que tramite reforma a la LOES

Augusto Barrera, rodeado de rectores de universidades públicas, privadas, cofinanciadas y autoridades de todos los organismos del sistema de educación superior, hizo un pedido a la Asamblea.

Quieren que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada en el 2010, sean tramitadas sin más demora.



El titular de la Senescyt dijo que ya son casi dos años desde que inició este proceso y que la ampliación de plazos y el bloqueo en la Comisión a cargo del tema deja en incertidumbre a casi 600 000 universitarios y decenas de miles de profesores.



Desde hace meses, todos esos actores se han reunido y anunciaron que mañana, 16 de marzo del 2018, pulirán un texto,con artículos de su propuesta de reforma a la LOES.



¿Qué incluirá?



Criterios sobre acceso a la educación superior, para que no solamente pese el puntaje en el examen Ser Bachiller sino también fórmulas propias, que ya desarrollan algunas universidades.



Además Barrera dijo que se tomaría en cuenta el récord académico del colegial. Y recalcó que seguirán con la nivelación general para quienes no alcanzan un cupo en la carrera que quieren.



“Mantendremos el criterio del mérito, pero se incorporarán otros puntos. La universidad es gratuita, ningún joven se podrá quedar sin cupo, no perderemos la calidad, pero con oportunidades”.



Además se incorpora otro modelo de gestión de universidades cofinanciadas claro. Y se busca “reorientar puntos que provocaban un conflicto irresoluble entre grupos promotores y desarrollo de universidades”, también se extenderá el plazo para profesores titulares con PhD, se actualizarán criterios e indicadores para la evaluación.



Jorge Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, dijo que esperan que el plazo para contar con más PhD en las universidades sea de cinco años más.Ese plazo se cumplió en octubre del 2017.



Carlos Larréategui, rector de la UDLA, participó de la conferencia de prensa. Señaló que la reforma que ellos plantean como actores del sistema apunta al reconocimiento de la diversidad en el sistema de educación superior. Y al igual que Barrera recalcó la importancia de que por fin todos trabajen juntos.