Autoridades del CNE se prorrogarían en funciones por la consulta popular

La tercera pregunta de la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno busca reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Cesar en funciones a los actuales integrantes e instalar un Consejo transitorio, nombrado por la Asamblea de ternas enviadas por el Mandatario.

En sus anexos se señala que con la instalación del Consejo Transitorio todos los concursos de designación de autoridades que tenga en marcha la entidad quedarán sin efecto.



El Consejo de Participación Ciudadana, por mandato legal, tiene a su cargo los concursos para designar al Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor General, los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



En este momento, la entidad tiene en marcha los concursos para la renovación parcial del CNE y el nombramiento del nuevo Contralor, tras la renuncia de Carlos Pólit, luego de su vinculación a una investigación judicial por presunta concusión.



En el caso del Consejo Electoral, 85 aspirantes pasaron la etapa de calificación de méritos, para la conformación de la Comisión Ciudadana que lleva adelante el concurso. Los mejores 30 puntuados participarán en el sorteo final. Está previsto que el concurso concluya en enero de 2018.



En cuanto al proceso de la Contraloría, está todavía en su etapa inicial. No se ha aprobado el reglamento. El Cpccs dirige una recopilación de propuestas en provincias para reformar el documento. No hay una fecha establecida aproximada para la terminación. Mientras que el concurso para Defensor Público no se ha convocado aún. Pero, el período actual termina en mayo de 2018.



Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación, negó la posibilidad de suspender estos concursos, ante la eventualidad de que los actuales consejeros sean cesados y que los procesos queden sin efecto. “No podemos actuar sobre supuestos”, dijo.



Además, en el caso del CNE abrió la posibilidad de que los tres consejeros que deben ser reemplazados prorroguen sus funciones hasta el 2019. “Si hay una consulta, en enero también estaríamos en periodo de elecciones (...). Es decir, se designará a los consejeros, pero una vez que termine el periodo electoral del 2019 se posesionarán. Y los actuales podrían prorrogarse hasta el 2019”, dijo el lunes, 16 de octubre de 2017, en una entrevista en Telerama.



Para esta decisión primarán los tiempos de la consulta popular. Actualmente, el pedido se encuentra en la Corte Constitucional (CC) pendiente de que se sortee a uno de los jueces para que prepare el informe de constitucionalidad de los contenidos de las siete preguntas.



Desde que se realice el sorteo, la CC tendrá 20 días para aprobar el informe. Y luego CNE tendrá 15 días para convocar a elecciones. Y en el plazo de 60 días se deberán llevar a cabo las votaciones.