El presunto autor de los ataques con explosivos en Texas se suicidó

Un sospechoso buscado por atentados con bomba en Austin, Texas, murió en la madrugada del miércoles al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades se disponían a arrestarlo, informó la policía.

“El sospechoso murió”, dijo el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, en una conferencia de prensa.



Manley afirmó que se cree que esta persona es responsable de las cinco explosiones que dejaron dos muertos y varios heridos desde el 2 de marzo del 2018 en Austin, la capital de Texas, en el sur de Estados Unidos, generando inquietud entre su población.



“Han sido unas largas tres semanas para la comunidad de Austin”, dijo Manley.



La primera bomba estalló el viernes 2 de marzo y otras dos explotaron el pasado lunes 12 y la última en la madrugada del martes 20 de marzo. Los artefactos explosivos fueron fabricados con componentes de venta libre en ferreterías. La policía rastreó el coche del sospechoso hasta un hotel en las afueras de la ciudad.



Hombre blanco, de 24 años



Mientras los uniformados aguardaban el arribo de equipo tácticos, el sospechoso comenzó a alejarse en el auto. Cuando se dispusieron a impedir su avance y arrestarlo, el hombre detonó una bomba dentro del auto y murió, explicó Manley.



El jefe policial precisó que un policía resultó herido en la explosión. Manley también dijo que se desconocen las motivaciones del sospechoso, a quien describió como un hombre blanco de 24 años, al que no identificó, y agregó que aún no estaba claro si actuó solo o tenía cómplices.



Asimismo, el jefe policial indicó que no se podía descartar la posibilidad de que hubiera bombas en algún lugar.

Pedimos a nuestra comunidad que preste mucha atención a cualquier dispositivo sospechoso, ya sea un paquete, una bolsa, una mochila o cualquier cosa que parezca fuera de lugar, ¡NO se acerque! ¡Llame inmediatamente al 9-1-1! — Chief Brian Manley (@chief_manley) 19 de marzo de 2018