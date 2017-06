Autor italiano de atentado de Londres se radicalizó en internet, dice la madre

El ítalo-marroqui de 22 años Youssef Zaghba, identificado como el tercer autor del atentado del sábado en Londres, se radicalizó en Internet, aseguró su madre en una entrevista publicada este martes (6 de junio del 2017).

“Siempre controlábamos a sus amistades y verificado que no confiara en gente equivocada. Pero tenía internet y de allí llega todo”, dijo Valeria Collina a la revista italiana L'Espresso.



“Ni en Italia ni en Marruecos, donde estudiaba informática en la Universidad de Fez, se había dejado influenciar por alguien”, contó la madre, quien se convirtió al islam tras haber vivido en Marruecos y ahora reside en la localidad de Fagnano, cerca de Bolonia, al norte.



Para la madre fue durante la permanencia de su hijo en Londres, el año pasado, que el joven se radicalizó.



“Vivía en un barrio de Londres que no me gustaba, no me transmitía serenidad. Frecuentaba personas equivocadas”, sostiene.



Valeria Collina dijo que “entiende y comparte” la decisión de los imanes de todo el Reino Unido de rechazar oficiar los funerales de los tres autores del atentado que dejó siete muertos y decenas de heridos al atropellar primero a transeúntes y acuchillar luego a peatones.



“No logré que cambiara de idea”

“Es necesario dar una señal política fuerte. Inclusive a los familiares de las víctimas y a los no musulmanes”, afirma Collina.



“Solo una madre puede probar el dolor de otra madre. Sé que nada será suficiente. Pero yo estoy dispuesta a luchar por la paz. Sé que pedir perdón no quiere decir nada, por ello me comprometo a dedicar toda mi vida para que no vuelva a ocurrir”, aseguró.



Interrogada sobre cómo llevará a cabo esa batalla, Collina explicó que “enseñando el verdadero islam” y “combatiendo con todas las fuerzas la ideología del Estado Islámico”, recalcó.



“Me había mostrado vídeos sobre Siria. Me habló de ir a combatir. Para él Siria era un lugar en que se podía vivir el islam puro. Lo decía como si fuera una fantasía que había visto en Internet. Yo le repetía que no le mostraban las cosas horribles. Desafortunadamente no logré que cambiara de idea”, sostiene.



La madre de Zaghba contó también la última conversación que tuvo con él, el jueves, dos días antes del atentado, la que ahora le parece una suerte de adiós.



Collina confirmó también que en el último año el hijo estaba siendo “controlado” por agentes de los servicios secretos italianos tras haber sido detenido en marzo de 2016 en Bolonia (norte de Italia) cuando pretendía volar a Turquía para ir luego a Siria.



Según los servicios de inteligencia italianos, la presencia y los frecuentes desplazamientos del joven fueron comunicados a las autoridades británicas.