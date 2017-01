Manejó 40 km en sentido contrario antes de accidentarse contra un auto de la Guardia Civil de España

Un automovilista franco-senegalés circuló durante unos 40 kilómetros en sentido contrario este sábado 7 de enero del 2017 en una autopista del sur de España, ante de empotrarse contra un vehículo de la Guardia Civil, informó este cuerpo policial.

Para detener al individuo, las fuerzas de seguridad tuvieron que interrumpir la circulación en la A-92, en Andalucía (sur) , y disponer a modo de barrera varios vehículos en la pista, así como agentes con señales luminosas.



Pero "en ningún momento quiso detenerse hasta que colisionó con una coche policial", indicó un portavoz de la Guardia Civil en Madrid.



La Guardia Civil --fuerza policial con estatuto militar -- no pudo dar más precisiones sobre el estado del conductor, de unos 40 años, que parecía "conmocionado".

ACLARACION

Persona que estrelló su coche contra patrulla #Guadix no tiene vinculacion terrorista

Sufre problemas de salud mental#StopBulos pic.twitter.com/0aDkH9Ipab — Guardia Civil (@guardiacivil) 7 de enero de 2017



"No tenemos aún un informe médico, no sabemos si había consumido drogas o alcohol ni si estaba perturbado", dijo el portavoz.



Otro episodio similar sucedió el 6 de enero, un ecuatoriano había sido detenido en la madrugada del viernes conduciendo a gran velocidad y en sentido contrario en una autopista de Madrid, sin permiso de conducir y en estado de ebriedad, según la policía nacional.



El incidente ocurrió en la madrugada del 6 de enero, tras recibir varias llamadas alertando de que un Peugeot 307 negro circulaba en sentido contrario, la Policía Nacional cortó el paso al conductor a la altura del kilómetro 6,5, en el distrito de Ciudad Lineal. Del coche ya salía humo y llevaba el capó levantado.



Las pruebas de alcoholemia que se le practicaron demostraron que triplicaba la tasa legal. No se provocó ningún accidente en la vía.​