Ausencias frenan los proyectos legislativos

La falta de un reglamento en el que se establezca el número de asambleístas que deben asistir a una comisión ocasional ha generado que el tratamiento de proyectos de ley se paralicen. Las continuas inasistencias de los asambleístas hicieron que no se instalen sesiones o se las suspenda.

En la Ley de la Función Legislativa se establece que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) es el que propone la creación de comisiones especializadas ocasionales. Pero es el Pleno el que aprueba la integración con distintos legisladores.



A falta de una normativa específica, el Pleno decidió el martes, 17 de julio, normar para que las comisiones no sobrepasen los nueve miembros. Aquellas comisiones que ya estén en funcionamiento y sobrepasen este número deberán reducirlo.



En lo que va del período legislativo se han creado ocho comisiones ocasionales. Una de las que mayores problemas enfrenta es la de la Comisión de Seguridad Fronteriza. El miércoles pasado (18 de julio) no se instaló en sesión. Desde la Secretaría se informó que esperaban a que el CAL envíe la resolución para conocer cuántos miembros debían integrar la mesa.



Este jueves 19 de julio, se conoció que 10 de 19 miembros de la Comisión de Seguridad Fronteriza presentaron sus renuncias.



Eliseo Azuero, exintegrante, señaló que acudía a la Comisión, pero se salía de las sesiones al escuchar las mismas intervenciones sobre seguridad que, a su criterio, no aportaban en el debate. Otro de los legisladores que criticó el accionar de la Comisión fue Jorge Yunda (AP), quien presentó su renuncia esta semana.



Con los nueve integrantes que se quedan, la mesa podrá continuar con el debate de las modificaciones a la Ley de Seguridad Fronteriza, ya que eso lo permite la resolución aprobada el martes por el Pleno.



En dos ocasiones anteriores, debido a que los legisladores abandonaron la sala por diversos motivos, se suspendió la sesión por falta de quórum.



Para Patricio Donoso, del movimiento Creo e integrante del CAL, muchas comisiones se crearon como un escape del oficialismo para aprobar leyes que necesitaba, luego de perder el control en las comisiones permanentes. “Es el caso de Seguridad Fronteriza. Los temas pudieron tranquilamente tratarse en la Comisión de Relaciones Internacionales, pero no les convenía”.



Aunque no existe un artículo que sancione con la destitución a un asambleísta por no acudir a las sesiones, hay un Reglamento de Multas por Ausencias y Retrasos. La normativa castiga a los legisladores cuando no justifiquen las faltas a las comisiones o al Pleno. Por ejemplo, no se le paga el día de trabajo. El texto detalla las cuatro justificaciones que se pueden presentar para no sufrir sanciones pecuniarias: fuerza mayor, problemas de salud, calamidad doméstica y viajes autorizados en representación de la Asamblea



La legisladora Marcia Arregui, de Alianza País, registra el mayor número de faltas en las 23 sesiones de la Comisión temporal de Seguridad Vial.



Arregui señaló que ya había renunciado a la Comisión hace “algún tiempo”, pero no detalló la fecha. La Secretaría de la mesa continuó invitándola a las sesiones y tomándole lista.



No es el único caso. El legislador Alberto Arias, también de AP, registra 19 faltas en las 23 sesiones. Este Diario buscó contactarse con él, pero no hubo respuesta. Su compañero de bancada, Fafo Gavilánez, se solidarizó con Arias durante la sesión del Pleno de la Asamblea del pasado martes 17 de julio. Dijo que Arias no pudo asistir debido a que pasa por un “momento complicado” debido a una operación de su hijo.



En los registros de la Comisión de Seguridad Vial consta que Arias principalizó a su alterna en tres ocasiones. Esta mesa legislativa es la segunda con el mayor número de legisladores: 16, por lo que necesitan reducir siete integrantes.



La tercera legisladora que más faltas registra también pertenece a AP. Se trata Karla Cadena, quien justificó sus ausencias por otras actividades que realiza en la Asamblea.



“Pertenezco a la Comisión de Justicia, Fiscalización, al Parlamento Latinoamericano y a la ocasional de Tránsito. Todas mis ausencias están debidamente justificadas”.



Las comisiones ocasionales que vigilan el cumplimiento de las obligaciones con los jubilados y la que se encarga del tema de desaparecidos también enfrentan problemas por renuncias de los legisladores o las inasistencias continuas.



La Ley de la Función Legislativa no establece un límite de comisiones a las que un asambleísta pueda pertenecer. Existen casos como Fernando Burbano (independiente) o Daniel Mendoza de AP que han sido parte de cuatro.



Sin embargo, la Ley establece que todos los legisladores, a excepción de la presidenta Elizabeth Cabezas, participen en una. El único asambleísta que no tiene una mesa es José Serrano de AP.



De las nueve comisiones que se crearon en este período legislativo, dos ya terminaron su trabajo (para la consulta popular y para la erradicación de la violencia contra la mujer). El resto continúa en la elaboración de los proyectos de ley y serán evaluadas por el Consejo de Administración.