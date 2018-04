Augusto Barrera habló sobre la desaparición de ministerios e institutos, anunciada por Lenín Moreno

El próximo martes 10 de abril del 2018, los voceros de la Secretaría General de la Presidencia y de Senplades, entre otros, ofrecerán el detalle exacto, de la optimización de secretarías y ministerios, anunciada por el presidente Lenín Moreno. Esto como parte de su plan económico.

Así respondió Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y también consejero del área social, ante la consulta de los cambios que habrá, qué ministerios o secretarías desaparecerán. “Todos los ministerios sectoriales estamos trabajando en esa dirección, habrá absoluta optimización”.



Sobre la posibilidad de que la Senescyt, que él dirige, desaparezca, dijo que había que tomar en cuenta cómo se utiliza su presupuesto. Reiteró que el componente más importante de su presupuesto se destina a becas.



“Lo he escuchado a algunas personas”, pero no saben que “además depende de nosotros (Senescyt) el pago de docentes de institutos técnicos y tecnológicos, más lo que se invierte en admisión. Eso más becas representa casi el 90% del presupuesto de Senescyt. Es muy fácil decir cosas, si alguien se le ocurre que no vamos a pagar becas, que lo diga, es muy fácil decirlo”.



Barrera indicó que el presupuesto para las becas lo trasladan al Instituto de Fomento al Talento Humano. La otra parte del presupuesto se destina para el pago de sueldos de profesores de institutos, que están en la nómina.



En becas, detalló en números redondos, “Senescyt invierte USD 129 millones; en el pago a profesores de institutos públicos USD 110 millones. En el operativo de admisión a universidades e institutos, USD 40 millones. Además otros USD 20 y pico millones en investigación. Hay que hacer un análisis serio, objetivo, no se puede decir muy bien que desaparezca la institución, sería una locura dejar en la mitad de los estudios (a los becarios), y las becas no fueron entregadas ahora, cada año incorporamos a 2 000 becarios, pero el grueso son los chicos que ya están estudiando”.



Desde el 2007 y hasta diciembre del 2017, Senescyt y otras entidades han entregado 20 824 becas, para pregrado y posgrado en el extranjero. De ellos, 8 035 estudiantes ya han regresado, según Senescyt.



Sobre la optimización de entidades estatales, anunciada por el Primer Mandatario, dijo también que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) pasará a ser el Servicio Nacional de Derechos Instelectuales. En 30 días, dijo, se debe nombrar a un Director General. “Este es un decreto que es de cumplimiento obligatorio debido a una ley aprobada, el Código Ingenios. Lo que hacemos es consolidar lo que había, un instituto autónomo. El IEPI se transforma en este Servicio. Ha circulado en redes sociales que se va a crear otra cosa, hay que decir la otra mitad, se va a suprimir el IEPI”.