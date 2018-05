Augusto Barrera: ‘Nuevos criterios para la admisión en las universidades’

LEA TAMBIÉN

Hace 10 días, la Asamblea aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El texto, que está en manos del Ejecutivo, trae algunos cambios, que requieren de un reglamento.

Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), explicó la dimensión de la reforma. Y confirmó que para el Ser Bachiller, del 26 de junio al 1 de julio, seguirá en vigencia la LOES.



La LOES rige desde hace casi ocho años. ¿Por qué era necesario reformar el 60% de su contenido?

La reforma trae unos 153 artículos y la Ley original, más de 200. Preservamos aspectos positivos, como reglas claras. Pero hacía falta un replanteamiento.



¿Cuál es el enfoque?

La reforma tiene el claro objetivo de fortalecer a las instituciones de educación superior. Quizá hace ocho años la perspectiva iba más a controlar y enfrentar las prácticas vinculadas al lucro de centros privados. Es otro momento.



Ud. ha recalcado que se debe dar valor a institutos técnicos y tecnológicos, ¿cuál es la nueva visión?

El salto es que se parezcan más a una universidad que a un curso de formación en un oficio. Estructuraremos un real sistema de formación técnica y tecnológica, para ofertar cuarto nivel tecnológico. Buscamos que un tecnólogo puede validar ese título y pasarse a una carrera universitaria.



¿Qué pasará con los conservatorios de música?

La Constitución establece tres tipos de instrucción: universidades y politécnicas, institutos y conservatorios. Pero una deficiencia del marco jurídico anterior fue no desarrollar esos tres componentes. Los conservatorios tendrán una normativa clara, buscamos su consolidación.



Uno de los cambios que genera más expectativa es que el cupo para la educación superior no se concentrará en el Ser Bachiller. ¿Qué implicaciones tiene?

Cambios en el Sistema Nacional de Admisión. Se mantiene el principio de mérito pero se refuerza el de igualdad de oportunidades y de libertad para la elección de carrera.



La nota del Ser Bachiller no será lo determinante. ¿Eso se aplicará para quienes rindan el Ser Bachiller entre junio y julio?

No. La Asamblea ubicó una transitoria para que el proceso en marcha se desarrolle con las reglas actuales. Se requiere el reglamento, pues el récord académico en la secundaria, la condición socieconómica y la ubicación territorial se tomarán en cuenta. Para esta aplicación habrá más cupos. Unos 90 mil en el sistema público presencial, 30 mil a distancia y unos 40 mil en lo privado.



¿La ‘U’ privada podrá reinvertir sus ganancias?

Controlaremos la calidad y aranceles. Pero si tienen un ejercicio económico positivo, se dejará que reinviertan y capitalicen en la universidad. En el caso de la pública, se consolida el concepto del Fopedeupo, preasignación directa del impuesto a la renta e IVA. Se les dará libertad de uso de recursos de autogestión y se valorará el incremento de oferta, como elemento para reconfigurar la fórmula de repartición.