Revelan audio en el cual delator de Odebrecht menciona supuestos sobornos al excontralor Carlos Pólit y al Vicepresidente Glas

En su delación ante la justicia brasileña, el delator de Odebrecht José Conceição Santos reveló en diciembre pasado supuestamente haber pagado coimas al excontralor general del Estado, Carlos Pólit, y al vicepresidente, Jorge Glas.

Conceição Santos es uno de los 78 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron acogerse a la delación premiada el año pasado en Brasil. Dentro de ese grupo, él y unos 15 más eran funcionarios de Odebrecht en el extranjero, lo cual complicaba potencialmente la delación.



Conceição fue Superintendente de Odebrecht en Ecuador desde 2010 hasta el 2016. Anteriormente, entre 1998 y 2006, Conceição fue director de Contratos en la adjudicación y ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica de San Francisco. Por problemas relacionados con ese proyecto, Odebrecht fue expulsada de Ecuador el 2008.



Luego de dos años, la empresa regresó al país gracias a un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano que incluyó el desvanecimiento de glosas de la Contraloría por 145 millones y el archivo del juicio penal que se tramitó en Ambato.

Conversación del 23 de julio del 2016 entre el Delator de Odebrecht y Carlos Pólit - Parte 1



Conversación del 23 de julio del 2016 entre el Delator de Odebrecht y Carlos Pólit - Parte 2



Según la información difundida hoy 1 de agosto del 2017 por el portal IDL-Reporteros, el 23 de julio de 2016 Conceiçao visitó a Pólit en su casa en Guayaquil, donde mantuvo el siguiente diálogo, que grabó y es parte de las delaciones que rindieron los exejecutivos ante la justicia brasileña:

José Conceiçao: Es bueno saber que tú vas a seguir como contralor. Eso es importante para nosotros.



Carlos Pólit: Al resto si los van a cambiar, a toditos, al fiscal, a todos. Pondrán a otra gente.



JC: Me acuerdo que tú siempre me indicabas: yo quiero recibir en efectivo, no quiero en cuentas para no tener problemas.



CP: Nada de cuentas, ni huevadas. Mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente corriendo a abrir cuentas en Panamá.



JC: Me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuentas.



CP: Nada. A veces tú me decías: dame una cuenta afuera. Eso es un lío.



JC: Yo a veces te pedía que me des una cuenta afuera… Pero tu me habías dado una cuenta de tu hijo.



CP: De mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes.



JC: Ok.



CP: Entonces todos tienen cuentas por afuera. Creo que alguna vez hiciste un envío.



JC: Sí, sí.



CP: ¿A qué país fue?



JC: Creo que habíamos enviado a una inmobiliaria.



CP: ¿Pero a dónde?



JC: Inmobiliaria Cosani.



CP: ¿A dónde? ¿A qué país?



JC: No me acuerdo. Usted me había dado las instrucciones.



CP: Esa es una compañía internacional, nada que ver con el Ecuador.



JC: Ajá. Ok. Usted me había dado dos nombres una vez: Inmobiliaria Cosani y Plastiquim. Algo así.



CP: ¿Ustedes de dónde mandaron eso? ¿De que compañía?



JC: No sé. Realmente no sé.



CP: ¿Del mundo?



JC: Si, de afuera. No sé…



CP: Y fue poquito, un saldo.



JC: Porque cuando usted me pidió en efectivo, yo le entregaba en efectivo. Fue lo mejor. Pero Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la copia.

Una vez solventados los temas de negocios, el delator y Pólit terminaron hablando de cómo se veía la política en julio de 2016, con los siguientes comentarios:

JC: ¿Y cómo anda el tema político? ¿Quién va a salir de presidente?



CP: Lenín Moreno va a ser.



JC: ¿Lenín Moreno va a salir?



CP: No tiene competidores.



JC: Pero yo supe que Jorge Glas está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero.



JC: Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos. Pedía.



CP: ¿Quién había hablado contigo de eso?



JC: Él tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se llama él?



CP: Rivera…



JC: Ricardo Rivera. (…) me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal.





Cuatro días después de esta conversación, Conceiçao recibió una alarmada llamada telefónica de Pólit, el 27 de julio, que el brasileño, por cierto, también grabó.

Carlos Pólit: ¿Aló?



José Conceiçao: Hola Carlos, ¿cómo te va?



CP: Muy bien. Por ahí vi una noticia …



JC: ¿Sobre?



CP: Que saca Tania Tinoco



JC: ¿Saca qué?



CP: Tania Tinoco



JC: ¿Qué dijo?



CP: Te leo lo que dice, espérame un ratito. Dice que se acerca una bomba noticiosa. Odebrecht se compromete a delatar a todos los funcionarios extranjeros incluyendo a presidentes.



JC: Eso no es verdad.



CP: Eso es de El Universo.



JC: Sí, pero eso no es verdad. Eso es especulación de la prensa. Marcelo está conversando con el Ministerio Público, pero esa es todo especulación de la prensa, eso no es verdad.



CP: ¿Pero sí sabías acerca de esto?



JC: Salió aquí en Brasil esa información.



CP: Ok.



JC: Tranquilo.



CP: Ya, chévere.



JC: Abrazo, chau.



CP: Ok. ¿Cómo andas?



JC: Bien, tranquilo. Mejor ahora.



CP: ¿Estás aquí o estás afuera?



JC: Estoy afuera.



CP: Ah, carajo. Bueno, que caigan todos esos corruptos mi estimado amigo, y que ustedes sigan adelante. Sus deseos están siendo cumplidos.

El vicepresidente Jorge Glas, que esta mañana estuvo en Manta, dejó la reunión de la Mesa Sectorial Productiva del camarón sin dar declaraciones a la prensa.



El recorrido que tenía previsto realizar por el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez fue suspendido.

En tanto, en Quito, el abogado de Pólit, Jorge Acosta, dijo que los audios publicados son de YouTube y que ya los tenía la Fiscalía. Esa dependencia no se ha pronunciado hasta el momento, pese a que los tiene desde hace varias semanas luego de su viaje a Brasil.