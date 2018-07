Audiencia por caso de violación contra niños fue suspendida en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Los abogados de Xavier M. B. y Brian M. Z., maestros investigados por el supuesto delito de violación contra un grupo de escolares, pidieron que se difiera la audiencia de juzgamiento en su contra. La diligencia fue convocada para este miércoles 25 de julio de 2018, en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil.

Los defensores argumentaron que, supuestamente, las pruebas a las que recurrirán en el juicio no fueron anunciadas por el Tribunal. Esta dilatación generó malestar entre los familiares de los cinco menores y sus abogados, debido a que pronto se cumplirá el año de la prisión preventiva y los implicados podrían recobrar su libertad.



Brian M. Z. fue detenido a inicios de octubre del 2017, durante un allanamiento a la escuela pública del norte de Guayaquil donde habría ocurrido el delito. Desde esa fecha se abrió la investigación. Xavier M. B. fugó y fue capturado en un operativo en enero pasado. Ambos son parte de denuncias por violación, mientras que otros dos maestros son procesados por tortura.



En sus testimonios, los niños de entre 7 y 8 años los identifican como sus agresores. Relataron que bajo amenazas eran encerrados en los baños del plantel para cometer actos sexuales.



“Los niños han mencionado, en todo momento, que estos dos profesores les practicaban actos sexuales en el baño. La violación, según nuestra legislación, no solo se da cuando hay penetración. Los niños han indicado que ellos fueron quienes los violaron”, recordó Stives Reyes, abogado de las víctimas.



Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de violación se sanciona con prisión de 19 a 22 años. Sin embargo, por los agravantes, la Fiscalía pidió en mayo pasado una pena de 40 años de prisión.



Tras la suspensión de la audiencia de este miércoles, el Tribunal dio un plazo de 72 horas para que los abogados de los profesores justifiquen su ausencia. De no hacerlo se les impondrá una multa y se pedirá al Consejo de la Judicatura que establezca una sanción.



Así lo indicó César Peña, fiscal a cargo del caso. “Son abogados que conocen el caso desde su inicio, han estado interviniendo en cada diligencia, en cada versión, en cada pericia, día a día. Son artimañas desleales para interrumpir el proceso”.



La decisión del juzgado fue paralizar el tiempo de la prisión preventiva. Es decir, hasta que se concrete una nueva fecha, no se descontarán días al plazo. Y si los abogados no se presentan al segundo llamado, se dispondrá que actúe la Defensoría Pública.



A más de los testimonios de los pequeños, la Fiscalía suma a las pruebas las valoraciones sicológicas, los informes de entorno social, las declaraciones de otros niños que habrían estado en las afueras del baño cuando ocurrió el delito, el reconocimiento del lugar y las investigaciones de la Policía.



Según datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y junio de 2018 se reportaron 4 111 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. De ese total, 1 837 ocurrieron dentro del ámbito escolar.