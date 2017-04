Tribunal Penal del Guayas ratificó 18 días de prisión para Orlando Pérez

Luego de la deliberación de más de una hora, un Tribunal Penal del Guayas ratificó la condena de 18 días de prisión a Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo, por agresión física y psicológica a una mujer.

La audiencia de apelación a la condena de Pérez se realizó la mañana de este jueves 20 de abril del 2017 en la sala de audiencias 004 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil.



A la diligencia acudió Pérez acompañado a su abogado y la denunciante Gloria Ordóñez junto a su defensor Hernán Ulloa.



La audiencia inició a las 08:20 y concluyó cerca de las 09:50 de este jueves. Luego de lo cual los tres jueces penales solicitaron un tiempo a las partes para emitir su fallo.



Durante ese receso hubo un cruce verbal entre Ulloa y Pérez. Según el abogado, Pérez se le acercó a lo que iban saliendo y le dijo "hoy vas a perder como perdió tu candidato". Esto lo dio a conocer Ulloa a lo medios de comunicación que esperaban en los exteriores de la sala luego de lo cual volvieron a encontrarse y cruzaron palabras. Pérez no refirió a ese momento.



A las 11:00 se reinstaló la audiencia y se dio a conocer la resolución. Pérez junto a su abogado salieron de la sala y no quisieron dar declaraciones a la prensa. Mientras que Ulloa informó que el Tribunal de manera unánime había ratificado la condena y no había sido acogida su apelación ni la presentada por el director de El Telégrafo.

Pérez fue sentenciado el 27 de diciembre de 2016, a 18 días de cárcel por agresión física y psicológica contra Ordóñez. Además fue condenado a pagar USD 700 por reparación integral, a realizar trabajos comunitarios y a ofrecer disculpas públicas.



Ulloa había pedido la pena máxima por agresión a la mujer. Dijo que no estaba conforme con el fallo del Tribunal pero espera que la condena se cumpla. "Aquí ya no cabe ningún otro recurso sino el cumplimiento".



Según el abogado, "para que se cumpla la pena se deberá esperar que el Tribunal ejecutorie el fallo y lo notifique, luego de lo cual deberán emitir una boleta de captura contra Pérez y detenerlo".