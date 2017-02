Plantón por Lucas, niño de 5 años, contra la apelación a la sentencia por abuso sexual en colegio de Quito

Con carteles y colores blancos, familiares y amigos se reunieron la mañana de este jueves 2 de febrero del 2017 en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha para demandar justicia para Lucas, de 5 años. La Corte convocó hoy a una audiencia, para revisar la apelación a la sentencia de 22 años, que fue fijada en primera instancia por la justicia en contra de un profesor, por un caso de abuso sexual en un colegio de Quito.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a que no estuvo completo el tribunal. El caso fue conocido en 2015 por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas Y Adolescentes (Dinapen), luego de que los padres del pequeño denunciaran ante las autoridades del colegio particular.



El procesado se encuentra con medidas sustitutivas a la prisión: debe presentarse una vez por semana a la autoridad y tiene prohibición de salida del país. Según Gisella Vaca, abogada de la familia del niño, este es un delito grave por el cual el procesado debería estar detenido.



En las redes sociales se ha difundido el hashtag #JusticiaparaelPrincipito en apoyo a este caso. El nuevo defensor del procesado es Caupolicán Ochoa.



Tras la suspensión de la diligencia, las personas que piden justicia para Lucas se mantuvieron en los exteriores pidiendo no más violencia sexual y repitiendo "con nuestros niños no".