Este martes 17 de enero se reinstala la audiencia de dictamen fiscal en caso Petroecuador

A las 09:30 de hoy, martes 17 de enero del 2017, se instaló la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen en el caso Petroecuador. Inicialmente, esta diligencia estaba prevista que se desarrolle el viernes pasado, pero el fiscal Jacinto Tibanlombo fue sancionado minutos antes de que esta empezara.

Juan Carlos Zúñiga fue designado la tarde del viernes como nuevo investigador. Desde entonces, el agente se hizo cargo de un expediente que tiene 13 000 páginas.



Zúñiga deberá hoy emitir un dictamen a favor o en contra de los 18 procesados por el presunto delito de cohecho y solicitar que se los llame o no a juicio.



El viernes, Tibanlombo tenía previsto no acusar a siete de los 18 procesados. El agente aseguró en su dictamen que no existían elementos suficientes de que los sospechosos participaron en la red de corrupción en Petroecuador.



Por esto, la Judicatura lo sancionó y aseguró que hubo posibles "actuaciones irregulares". Ayer, ese organismo incluso advirtió que pedirá a la Contraloría una auditoría al patrimonio de Tibanlombo.



La diligencia se desarrolla en el nuevo complejo judicial ubicado en el norte de Quito. Desde las 09:55, la audiencia está parada debido a un corte de energía.