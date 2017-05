Audiencia preparatoria de juicio contra Carlos Pareja Cordero se realizará el 16 de mayo del 2017

El martes 16 de mayo de 2017 se conocerá si Carlos Pareja Cordero y otros siete procesados más son llamados a juicio por el supuesto delito de lavado de activos. El Juez de Garantías Penales de Samborondón convocó para las 10:00 de ese día a la audiencia preparatoria de juicio, en la cual la Fiscalía emitirá un dictamen.

En la diligencia se deberá resolver la situación jurídica de Pareja Cordero y su hijo Carlos, quienes están prófugos. También de sus familiares políticos, Juan P. (yerno), Ernesto W. (consuegro) y además de su secretaria personal Carolina A.

Los otros procesados son Carlos y Carla, hijos de Carlos Pareja Yannuzzelli y Dora G. (suegra de Pareja Yannuzzelli) Todos vinculados con los hechos de Petroecuador.



La secretaria de Pareja Cordero está detenida. Mientras, que Ernesto W., de 71 años, y Dora G., de 83 años, tienen arresto domiciliario por ser de tercera edad. Los demás están prófugos.



Carlos Sánchez, abogado de Carolina A., ha solicitado también la prisión domiciliaria de su defendida porque según dijo “padece de un cáncer en etapa de metástasis”.



La Fiscalía finalizó la etapa de instrucción fiscal contra los ocho procesados, el 25 de abril. El expediente tiene 240 cuerpos y más de 24 000 páginas.



La investigación inició tras las denuncias de corrupción en torno a los contratos de Petroecuador, en el cual se vinculó a Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos. El proceso involucró a sus familiares entre ellos a su primo Pareja Cordero.



El 23 de diciembre del 2016, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió a la Fiscalía el Reporte O28 - 2016, de operaciones y transacciones, inusuales e injustificadas.

Según el documento, varios hechos han puesto en evidencia el nexo entre los procesados con el caso Petroecuador. El principal sería la transferencia por USD 179 975, que el 27 de julio de 2011 hizo Projinvest Management LLC., con sede en Delaware (EE.UU.) a la cuenta de Castelago S.A., por la compra de un terreno.



Projinvest, de acuerdo con información filtrada en los Panama Papers, tiene como principal accionista a Secure Managment Services LLC., la cual presenta una dirección en el país, ubicada en la avenida Miguel H. Alcívar, en el norte de Guayaquil.



Esta ubicación coincide con Paresosi, el estudio jurídico Pareja & Asociados, del que Pareja Cordero fue socio hasta febrero pasado cuando cedió sus acciones a su hijo y hermano Fernando. La compañía tiene registrada dos cuentas en EE. UU. Una está en Miami y presenta como firmas autorizadas a Juan P. y a Carolina A., según la UAF.



Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Pareja Cordero, explicó este martes 2 de mayo que la transferencia que en el 2011 se realizó a Castelago fue por un encargo fiduciario por pedido de Esther A., tía política de Pareja Yannuzzelli, para la compra del solar.

Según el abogado, la tía contrató a Paresosi para que compre el solar y luego se lo dio a su sobrino. Dijo que su defendido no es propietario ni accionistas de Projinvest.



El reporte de la UAF también señala que la dirección de Paresoci está asociada a otras empresas como Weisson Consulting S. A. y la Inmobiliaria del Norte (Inorsa), de propiedad de Xavier W.



Además de Corporación Prenero S. A. cuyos principales accionistas son los cinco hijos de Pareja Cordero y cuya gerente es Carolina A.



El informe menciona millonarias transacciones realizadas entre estas firmas. Además, se vuelve a relacionar con Petroecuador, en la transacción que entre el 2011 al 2016 hizo Inorsa a Weisson Consulting y a South Bay Holdings LLC., por USD 8'737 645.



En esta última compañía consta como propietario Ernesto W., y como director Roberto C., quien cumple también esta función en Sentinel Mandate & Escrow. La cual hizo una transferencia de USD 796 000 a Girbra, propiedad de Álex B., exgerente de Petroecuador.

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías 10 de las 11 empresas donde los hermanos Pareja Cordero poseen acciones tienen la misma dirección domiciliaria que Paresoci. Prenero es la mayor y es accionista de tres empresas más: Coply S.A., CPD Mobile S.A., y Calveti S.A., las tres se dedican a administrar bienes y son investigadas.



La defensa de Pareja Cordero y de Carolina A., han cuestionado el informe de la UAF diciendo que es falso y que contiene información a la que el Ecuador no pudo tener acceso de manera formal. “Los informes no dicen nada verídico”, según Sánchez.



Mientras que, para Zambrano su defendido no tendría vínculos con los actos de corrupción en la estatal petrolera. Señaló que "no hay ninguna prueba o indicio que lo vincule porque todas las transacciones fueron lícitas y están reportadas".



Sostuvo que el informe presentado por la UAF habría sido obtenido de forma ilícita e ilegal por cuanto la información no fue solicitada mediante un pedido de asistencia penal internacional a los EE.UU. Dijo que recién el 9 enero de 2017 se realizó el pedido. Según el abogado, "el procedimiento constituye una fuente de prueba ilícita y anula lo actuado".



El 15 de marzo pasado interpuso una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) por el supuesto ‘hackeo’ de unos correos electrónicos de su defendido. Indicó que “las cuentas que se mencionan son de bancos en EE.UU. y las autoridades de ese país no han calificado de lavado esa actividad”, señaló.



Zambrano ha solicitado que se postergue la audiencia hasta que llegue la asistencia penal. No descarta, acudir a la Corte Constitucional al considerar que le han violentado un correcto derecho a la defensa.