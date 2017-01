La audiencia para evitar funcionamiento de dos peajes en vía Alóag- Santo Domingo sigue pendiente

La acción de protección que presentaron dirigentes de la transportación para evitar el funcionamiento de dos peajes en la vía Alóag- Santo Domingo, no se resolvió por segunda ocasión este martes 3 de enero del 2017.

El juez de la unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Rolando Bustos, suspendió la diligencia pública porque no asistieron tres personas de la parte demandante. Además, estuvieron ausentes los delegados de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.



En esta diligencia se resolvería ese pedido que los dirigentes de la transportación presentaron el 27 de diciembre del 2016, con las rectificaciones expuestas por el Juzgado que cuatro días antes no calificó la demanda porque no se establecieron nombres completos y la dirección actualizada de la Procuraduría General del Estado.



La intención de la acción de protección es que se frene la puesta en vigencia de los peajes que construyen las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas en los kilómetros 56 (Tandapi) y en el 88, en la jurisdicción de la provincia Tsáchila.



Con estos serán tres peajes que tendrá la vía Alóag- Santo Domingo, porque se mantendrá en operaciones el que se encuentra en la zona de Santa Rosa, en la parroquia Alóag, de Pichincha. La recaudación en las nuevas cabinas empezará este año, como lo anunciaron las autoridades de esas provincias.



Luego de la suspensión de la audiencia de la acción de protección, el abogado de los demandantes, Julio Calero, dijo que el martes 4 de enero del 2017 presentará una nueva documentación y esperará que en 48 horas se fije hora y fecha para la próxima audiencia.



El prefecto de Santo Domingo, Geovanny Benítez y sus abogados, así como los defensores de la Prefectura de Pichincha acudieron a la diligencia. Benítez rechazó que se lo pretenda juzgar por las intenciones que se tienen de ampliar a cuatro carriles el tramo Tandapi- Unión del Toachi. Además, exhibió documentos en los que se indican que su Prefectura recibió USD 244 900 en el 2015 y USD 233 000 en el 2016, por concepto de la recaudación en los peajes.



Según Benítez, ese no es un valor representativo y es por eso que se pondrá este año a funcionar el peaje en Santo Domingo para con esos recursos ampliar el tramo dentro de lo que corresponde a la provincia. La Federación Nacional de Transporte Pesado emitió un comunicado en el que reiteró su posición frente a la construcción de los peajes.

Su presidente, Juan Carlos Andrade, dijo que han mantenido reuniones con las autoridades en las que expusieron su preocupación por los costos que les tocaría asumir. “No hemos aceptado la construcción de nuevos peajes. Hemos dicho que la movilización de carga se ha reducido y sería difícil asumir nuevas tasas de recaudación en esta importante vía”.