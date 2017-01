Una audiencia se cumplirá para los cuatro detenidos por el caso Panantza

La audiencia de fundamentación del recurso de apelación que presentaron cuatro de los seis detenidos por los hechos violentos registrados en la parroquia San Carlos de Panantza, en Morona Santiago, se realizará la tarde de este viernes 13 de diciembre del 2017.

El recurso de apelación fue presentado por Danny M., Milton R., Mercedes C., y Braulio T. Ellos fueron detenidos en Panantza, dos días después de los hechos violentos ocurridos el pasado 14 de diciembre del 2016. Ellos están acusados de homicidio y tentativa de asesinato por la muerte del policía José Mejía.



Los detenidos cumplen prisión en la cárcel de Latacunga y serán traídos para la diligencia que se cumplirá en la Corte de Justicia de Macas. Durante la audiencia, el Juez analizará los elementos presentados por la Fiscalía y resolverá si amerita o no mantener la prisión preventiva a los cuatro procesados.



Según el abogado defensor, David Cando, no existen pruebas que vinculen a sus defendidos con la muerte del policía Mejía.



Por los enfrentamientos ocurridos en el campamento minero La Esperanza, ubicado en la parroquia Panantza, el Gobierno decretó el estado de excepción, que fue ampliado este jueves 12 de enero de 2017 por 30 días más.



De acuerdo con un boletín emitido por el Ministerio Coordinador de Seguridad, el decreto establece la movilización del personal de la Policía y Fuerzas Armadas y que se ejecuten acciones para que se garantice a los habitantes de la provincia “la seguridad interna, ciudadana y humana”.