Atún y productos orgánicos ganan con la Unión Europea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El atún es un ganador del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), según las estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Las ventas de este producto aumentaron más del 50% en el primer año de vigencia.

Este producto obtuvo un trato preferencial bajo el acuerdo: sus preparaciones y conservas quedaron liberadas de aranceles. Sin el convenio, hubiesen tenido que pagar el 24%.



Otra medida que promovió aún más las ventas de atún fue la decisión de la UE del 2016, que permitió que Ecuador usara -sin perder beneficios arancelarios- materia prima con origen en otros países que tienen acuerdo con el bloque. Entre esas naciones están Colombia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Honduras y Guatemala.



A este producto le sigue el banano, cuya tasa de ingreso por tonelada métrica a Europa casi se equiparó con la de los competidores, que ya tenían un tratado con la UE.



El camarón y las flores registraron un crecimiento de ventas más modesto. Y en frutas tropicales (piña, mango, maracuyá y papaya) hubo un aumento del 10%. En este grupo están las que se envían frescas, congeladas, con algún proceso de tratamiento y otros. “Son como USD 90 millones más”, dijo Xavier Rosero, gerente técnico de Fedexpor.



También hay un importante crecimiento de las ventas en valor de la palma, tanto natural como de sus derivados.

Los productos orgánicos tienen una alta demanda en este mercado. El concepto de la agricultura orgánica es minimizar el uso de recursos no renovables y no usar fertilizantes ni plaguicidas sintéticos.



En Ecuador hay 1 100 productos con certificación orgánica, según el Catastro de Operadores Orgánicos de Agrocalidad. Además, el Catálogo Ecuador Certificado, del Ministerio de Comercio Exterior, detalla que en el país existen 36 246 hectáreas registradas para producción orgánica.



Marianne Van Steen, embajadora de la UE en Ecuador, mencionó que el bloque está satisfecho con los resultados alcanzados en el primer año del acuerdo. “El flujo comercial entre ambos lados creció. El resultado se debe a un proceso de recuperación. Para el bloque europeo ayudó la eliminación de los cupos de vehículos y de las salvaguardias”.



Por ejemplo, entre los artículos que Ecuador más importó de la UE están aceites de petróleo para diferentes fábricas, piezas para barcos o naves nuevas, productos farmacéuticos. En bienes de consumo están vinos y automotores.



Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el 2017 ingresaron 15 nuevos modelos de autos al país de origen europeo. Las marcas que ampliaron su oferta fueron Peugeot, Chevrolet, Skoda, Citroën, Fiat, BMW y Mini.

En promedio, el año pasado la participación de los autos europeos en el mercado ecuatoriano fue del 4%, un alza en relación con el 2016, cuando se ubicó en 2,4%. En el primer trimestre del 2018, la participación alcanzó el 6%.



Si bien el acuerdo comercial ha sido dinámico en el intercambio de bienes, los resultados en otras áreas se verán a largo plazo. Van Steen señaló que hay algunas inversiones, pero no han sido tan importantes, porque es muy temprano, pero existe la ventaja de tener un marco legal estable.



España, Países Bajos e Italia invirtieron en el 2017 USD 129 millones, según el Banco Central del Ecuador (BCE).



En el caso de las compras públicas no hay estadísticas. La exportación de servicios también tiene una puerta abierta en la UE, pero desde que entró en vigencia el acuerdo no se han exportado servicios a este bloque, según Pro Ecuador.