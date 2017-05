Atentado de Manchester Arena, el segundo más grave desde el de Londres 2005

El atentado terrorista que esta noche (22 de mayo de 2017) causó al menos 19 muertos y 59 heridos en el exterior del estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, es el segundo más importante en Reino Unido desde el 7 de julio de 2005.

En esa fecha, tres explosiones en el metro y un autobús dejaran 56 muertos y 700 heridos en Londres.



Los atentados en el Reino Unido desde 2005 son los siguientes:



7 de julio de 2005.- Cuatro explosiones -tres en el metro y una en un autobús- causan 56 muertos (incluidos cuatro terroristas) y 700 heridos en Londres en los atentados más sangrientos en el Reino Unido. Aunque fueron reivindicados por Al Qaeda, la investigación no halló indicios.



21 de julio de 2005, cuatro pequeñas explosiones sembraron el pánico en el sistema de transporte londinense, pero no causaron víctimas.



28 de junio de 2007.- Dos terroristas colocan dos coches bomba cargados con bombonas de gas, gasolina y clavos en el centro de Londres, que no llegaron a estallar por un fallo. Al día siguiente, estos terroristas estrellaron un vehículo en llamas contra la terminal del aeropuerto de Glasgow (Escocia), pero el vehículo quedó atascado en las puertas automáticas. Uno de ellos, Kafeel Ahmed, de origen indio, murió el 2 de agosto por las heridas sufridas en Glasgow. El otro, el doctor iraquí Bilal Abdulla, fue condenado a cadena perpetua.



22 de mayo de 2013.- Dos hombres matan con un machete al soldado británico Lee Rigby en Londres al grito de "Alá es grande".



22 de marzo de 2017.- Un hombre mata a cinco personas -cuatro ciudadanos y un policía- y causa decenas de heridos al arrollarlos con un todoterreno, antes de ser abatido por la policía.



Este ataque terrorista islamista frente al Parlamento británico, en Londres, fue considerado una acción solitaria y coincidió con el primer aniversario de los atentados en Bruselas.