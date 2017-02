Publican video del interior de la mezquita de Quebec que sufrió un atentado

La mezquita de la ciudad de Quebec en la que seis personas fueron asesinadas en la noche del domingo, 29 de enero, un ataque que las autoridades canadienses han calificado de "terrorista", ha hecho público un video en el que se aprecian manchas de sangre e impactos de balas en el interior del edificio.

El video fue colgado en la noche del martes en la web del Centro Cultural Islámico de Quebec para que "todos los canadienses pueden saber que pasó", y en él se pueden observar manchas de sangre en el suelo, orificios de bala en las paredes y el calzado y abrigos de las víctimas.



Además de los seis fallecidos, en el ataque también resultaron heridas 19 personas, ocho de ellas como resultado del impacto de balas.



Alexander Bissonnette, de 27 años de edad, fue imputado el lunes 30 de enero por la Policía canadiense como el presunto responsable del ataque.



Bissonnette, quien fue capturado poco después del ataque, está imputado con seis cargos de asesinato en primer grado y cinco de intento de asesinato.



Las autoridades canadienses no han señalado todavía el posible motivo del ataque, pero personas que conocen al joven han señalado a los medios de comunicación canadienses que Bissonnette tiene ideas conservadoras que se han radicalizado en los últimos meses.



El periódico 'The Montreal Gazette' señaló que Bisonnette es un admirador de la política ultraderechista francesa Marine LePen y su formación, el Frente Nacional.



El periódico también indicó que Bissonnette había expresado su desagrado con la cobertura "positiva" de los medios de comunicación sobre la muerte de Fidel Castro y las críticas al presidente estadounidense, Donald Trump.



Un antiguo compañero de clase declaró al periódico 'Le Journal de Quebec' que Bissonnette mantiene "ideas políticas de derechas, pro Israel, anti inmigración" y que "obviamente es pro Trump".

Conocidos de Bissonnette añadieron que en el último mes había cortado la mayoría de las comunicaciones con sus amigos y que el joven se había radicalizado en internet.



Por su parte, organizaciones que ayudan al asentamiento de refugiados en Quebec han indicado que Bissonnette era conocido por los ataques que profería en los medios sociales contra los inmigrantes y feministas.



Las autoridades también informaron este miércoles, 1 de febrero, de que la Policía de Montreal arrestó este martes a una persona que profirió amenazas contra la comunidad musulmana en internet.



El individuo, cuya identidad no ha sido facilitada por las autoridades, tiene previsto comparecer hoy ante un juez de la ciudad.